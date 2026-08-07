Байерн пропусна да разгроми Астън Вила в атрактивен двубой в Хонконг

Байерн (Мюнхен) завърши успешно азиатското си турне и победи с 2:1 Астън Вила в атрактивен двубой, игран в Хонконг. Точни за баварците бяха Ким Мин-Жае и Луис Диас, а за носителите на Лига Европа се разписа новото попълнение Жоао Гомеш. с изключение на последните минути, срещата премина под диктовката на Байерн, като тимът на Венсан Компани имаше доста положения и пропусна да вкара повече голове на съперника си. Накрая германците можеха и да съжаляват за неточностите си, тъй като в края на мача Тами Ейбрахам изпусна чудесна възможност да изравни.

Verdienter Sieg im letzten Test auf der #AudiFCBTour! 💪🔥 pic.twitter.com/V75wyJX6Oj — FC Bayern München (@FCBayern) August 7, 2026

На Байерн, който досега е безпогрешен в приятелските среши, предстоят още 2 контроли преди началото на сезона - срещу РБ Лайпциг за т.нар. “Телеком Къп” на 15 август, както и приятелски мач с Хайденхайм три дни по-късно. За Астън Вила пък следващият мач е официален и е повече от престижен - двубоят за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен, който ще се играе в Залцбург на 12 август (сряда).

Германският гранд отново заложи на доста юноши сред стартиращите, като атаката бе водена от завърналия се в отбора Арийон Ибрахимович, а зад него действаха младоците Майкон Кардосо, Тим Биндер и новото попълнение Натаниъл Браун, който бе използван като ляво крило. На вратата пък започна капитанът Мануел Нойер.

Астън Вила, който пък също бе без почти всичките си звезди, заложи в атака на 17-годишния Браян Маджо. Зад него действаха Емилиано Буендия и Еван Гесон. Като титуляр в средата на терена започна и новото попълнение от Уулвърхамптън Жоао Гомеш.

Байерн започна по-добре двубоя и в първите 15 минути пропусна да открие, след като Арийон Ибрахимович отправи опасен далечен изстрел, но бе с малко неточен. Десетина минути по-късно Александър Павлович с удар от дистанция тества Марко Бизот, но той бе на висота и изби. Все пак в 37-ата Байерн поведе, след като центриране отдясно от пряк свободен удар на Том Бишоф бе засечено от Ким Мин-Жае с глава, който прати топката в мрежата - 1:0 за баварците. За гола останаха сериозни съмнения за засада, но тъй като ВАР не се използваше, попадението остана.

Audi Football Summit 2026 🏆 pic.twitter.com/S7bCWKcRMX — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 7, 2026

През втората част за Байерн се появиха още от опитните играчи като Луис Диас, Йосип Станишич, Жоао Палиня и Хироки Ито. В 65-ата минута Бизот на два пъти трябваше да избива опасни изстрели на Станишич и Ибрахимович.

Няколко минути по-късно нидерландският страж на Вила отрази и изстрел от пряк свободен удар на Бишоф. Канонадата от удари на Байерн продължи и след корнер топката попадна в Диас, който веднага стреля, но шутът му бе избит от голлинията. Все пак обаче колумбиецът се разписа в 74-ата минута, когато получи топката отляво, напредна и отправи мощен удар, а топката с помощта на горната греда се оплете в мрежата на Астън Вила - 2:0 за баварците.

Все пак обаче англичаните успяха да върнат едно попадение в 83-ата минута. Тогава новото попълнение Жоао Гомеш се разписа след красив удар от границата на наказателното поле, който не остави никакви шансове на Нойер - 2:1. Малко след това пък Тами Ейбрахам можеше бързо да възстанови равенството, но Нойер направи феноменално спасяване и отрази удара му с глава от близко разстояние. Последните минути преминаха с превъзходство на Астън Вила, но англичаните така и не успяха да изравнят.

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Снимки: Gettyimages