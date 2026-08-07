Байерн пропусна да разгроми Астън Вила в атрактивен двубой в Хонконг

Байерн (Мюнхен) завърши успешно азиатското си турне и победи с 2:1 Астън Вила в атрактивен двубой, игран в Хонконг. Точни за баварците бяха Ким Мин-Жае и Луис Диас, а за носителите на Лига Европа се разписа новото попълнение Жоао Гомеш. с изключение на последните минути, срещата премина под диктовката на Байерн, като тимът на Венсан Компани имаше доста положения и пропусна да вкара повече голове на съперника си. Накрая германците можеха и да съжаляват за неточностите си, тъй като в края на мача Тами Ейбрахам изпусна чудесна възможност да изравни.
На Байерн, който досега е безпогрешен в приятелските среши, предстоят още 2 контроли преди началото на сезона - срещу РБ Лайпциг за т.нар. “Телеком Къп” на 15 август, както и приятелски мач с Хайденхайм три дни по-късно. За Астън Вила пък следващият мач е официален и е повече от престижен - двубоят за Суперкупата на Европа срещу Пари Сен Жермен, който ще се играе в Залцбург на 12 август (сряда).
Германският гранд отново заложи на доста юноши сред стартиращите, като атаката бе водена от завърналия се в отбора Арийон Ибрахимович, а зад него действаха младоците Майкон Кардосо, Тим Биндер и новото попълнение Натаниъл Браун, който бе използван като ляво крило. На вратата пък започна капитанът Мануел Нойер.
Астън Вила, който пък също бе без почти всичките си звезди, заложи в атака на 17-годишния Браян Маджо. Зад него действаха Емилиано Буендия и Еван Гесон. Като титуляр в средата на терена започна и новото попълнение от Уулвърхамптън Жоао Гомеш.
Байерн започна по-добре двубоя и в първите 15 минути пропусна да открие, след като Арийон Ибрахимович отправи опасен далечен изстрел, но бе с малко неточен. Десетина минути по-късно Александър Павлович с удар от дистанция тества Марко Бизот, но той бе на висота и изби. Все пак в 37-ата Байерн поведе, след като центриране отдясно от пряк свободен удар на Том Бишоф бе засечено от Ким Мин-Жае с глава, който прати топката в мрежата - 1:0 за баварците. За гола останаха сериозни съмнения за засада, но тъй като ВАР не се използваше, попадението остана.
През втората част за Байерн се появиха още от опитните играчи като Луис Диас, Йосип Станишич, Жоао Палиня и Хироки Ито. В 65-ата минута Бизот на два пъти трябваше да избива опасни изстрели на Станишич и Ибрахимович.
Няколко минути по-късно нидерландският страж на Вила отрази и изстрел от пряк свободен удар на Бишоф. Канонадата от удари на Байерн продължи и след корнер топката попадна в Диас, който веднага стреля, но шутът му бе избит от голлинията. Все пак обаче колумбиецът се разписа в 74-ата минута, когато получи топката отляво, напредна и отправи мощен удар, а топката с помощта на горната греда се оплете в мрежата на Астън Вила - 2:0 за баварците.
Все пак обаче англичаните успяха да върнат едно попадение в 83-ата минута. Тогава новото попълнение Жоао Гомеш се разписа след красив удар от границата на наказателното поле, който не остави никакви шансове на Нойер - 2:1. Малко след това пък Тами Ейбрахам можеше бързо да възстанови равенството, но Нойер направи феноменално спасяване и отрази удара му с глава от близко разстояние. Последните минути преминаха с превъзходство на Астън Вила, но англичаните така и не успяха да изравнят.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages