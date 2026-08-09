ПСЖ си върна един от най-опитните френски играчи

Десет години след напускането си на Пари Сен Жермен Люка Дин се завърна в клуба. Левият бек, който вече е на 33 години, идва с трансфер за 7 млн. евро от Астън Вила.
Интересното е, че договорът му сега е за цели три сезона.
За клуба от Бирмингам Дин записа 182 двубоя във всички турнири и беше част от отбора, който преди месеци триумфира в Лига Европа. Общо през кариерата си той има 14 трофея.
Крайният бранител е юноша на Лил, откъдето ПСЖ го купи през 2013 година. В столицата на Франция той изкара два сезона, а в един беше под наем в Рома. През 2016 година последва продажба в звездната селекция на Барселона с Лионел Меси и Неймар.
След две години там дойде трансфер в Евертън, откъдето после го привлече Астън Вила.
Люка Дин беше и титуляр за националния тим на французите на изминалото Световно първенство.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google