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ПСЖ си върна един от най-опитните френски играчи

  • 9 авг 2026 | 20:41
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ПСЖ си върна един от най-опитните френски играчи

Десет години след напускането си на Пари Сен Жермен Люка Дин се завърна в клуба. Левият бек, който вече е на 33 години, идва с трансфер за 7 млн. евро от Астън Вила.

Интересното е, че договорът му сега е за цели три сезона.

За клуба от Бирмингам Дин записа 182 двубоя във всички турнири и беше част от отбора, който преди месеци триумфира в Лига Европа. Общо през кариерата си той има 14 трофея.

Крайният бранител е юноша на Лил, откъдето ПСЖ го купи през 2013 година. В столицата на Франция той изкара два сезона, а в един беше под наем в Рома. През 2016 година последва продажба в звездната селекция на Барселона с Лионел Меси и Неймар.

След две години там дойде трансфер в Евертън, откъдето после го привлече Астън Вила.

Люка Дин беше и титуляр за националния тим на французите на изминалото Световно първенство.

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