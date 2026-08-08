Пропуски лишиха Манчестър Юнайтед от успех срещу европейския шампион ПСЖ

Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен завършиха 1:1 в приятелски мач, игран в шведския град Гьотеборг. Европейският клубен шампион вкара ранен гол още във 2-рата минута чрез Ибрахим Мбайе, но впоследствие англичаните бяха много по-добрият отбор и логично изравниха чрез Брайън Мбемо в 32-рата минута, който отново се разписа във втори пореден мач. Ман Юнайтед може да съжалява за пропуснатите още немалко ситуации пред вратата на французите, които ги лишиха от обрата. Неприятните новини за мениджъра на “червените дяволи” Майкъл Карик са свързани с евентуални контузии на Мейсън Маунт и Том Хийтън, които имаха физически проблеми и напуснаха принудително - съответно през първата и втората част.

Mbeumo tests Safonov as the Reds push for an equaliser 😤 — Manchester United (@ManUtd) August 8, 2026

Манчестър Юнайтед след 4 дни играе нова контрола - срещу Лийдс в Дъблин. На ПСЖ пък предстои мач за Суперкупата на Европа в сряда срещу носителя на Лига Европа Астън Вила, който ще се играе в Залцбург.

Манчестър Юнайтед започнаха в атака с Брайън Мбемо, като зад него действаха Амад Диало, юношата Шей Лейси и Патрик Доргу. Като титуляр в средата на терена стартира и новото попълнение Андрей Сантос. ПСЖ пък логично заложи на доста от резервите си, като само Хвича Кварацхелия и Уилиан Пачо от основните играчи бяха титуляри. Френският гранд отново бе в експериментален състав, като в редиците на Луис Енрике пак липсваха големите звезди като Усман Дембеле, Дезире Дуе, Брадли Баркола, Уарен Заир-Емери, Фабиан Руис и Ашраф Хакими.

🇨🇮 🤝 🇨🇲 — Manchester United (@ManUtd) August 8, 2026

Европейските клубни шампиони откриха резултата още във 2-рата минута, когато Дро Фернандес центрира по земя отляво, а Ибрахим Мбайе засече в мрежата на Том Хийтън - 1:0 за ПСЖ. 14 минути по-късно Мбайе получи нова добра възможност и стреля опасно, но ударът му бе блокиран и излезе в корнер. Малко след това пък Мейсън Маунт получи контузия и бе заменен принудително. Първото добро положение за Ман Юнайтед пък дойде в 23-ата минута, когато Брайън Мбемо тества Матей Сафонов с шут от пряк свободен удар, но руснакът внимаваше и изби.

Harry finds Bryan who forces another fine save 😱 — Manchester United (@ManUtd) August 8, 2026

Постепенно англичаните заиграха по-добре и закономерно изравниха в 32-рата минута, когато Амад Диало напредна и намери в наказателното поле Мбемо, който с плътен удар намери мрежата - 1:1. След това пак камерунецът отправи опасен удар от пряк свободен удар, но Сафонов пак изби. След последвалия корнер пък Сантос стреля опасно с глава, но бе неточен. Така с равенство приключи първото полувреме.

Втората част започна с нова контузия в Ман Юнайтед - този път на вратаря Том Хийтън, който напусна принудително. В 54-ата минута много активният Мбемо отново стреля опасно, но Сафонов пак спаси. Луис Енрике пък пусна в игра някои от звездите на ПСЖ като Жоао Невеш, Витиня, Нуно Мендеш и капитана Маркиньос. За Ман Юнайтед пък се появиха фигури като Бруно Фернандеш, Джошуа Зиркзее и новото попълнение Юри Тилеманс.

⌛️ Fin de cette rencontre en Suède.

1⃣-1⃣ contre Manchester United.#PSGMUN pic.twitter.com/LYmxf6cDdV — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 8, 2026

Много сериозен пропуск за “червените дяволи” дойде в 72-рата минута, когато Сафонов излезе напред и изчисти с глава, но топката после попадна в Лейси. Той обаче не успя да оцели опразнената врата. Натискът на Ман Юнайтед продължи с опасен блокиран удар на Тайлър Флетчър, последван от неточен шут от непосредствена близост на Лейси. В самия край на двубоя Фернандеш пробва опасен далечен изстрел, но мерникът му изневери с малко. Последното положение в мача бе неточен удар от дистанция на Кварацхелия.

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Снимки: Gettyimages