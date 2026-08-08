Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Пропуски лишиха Манчестър Юнайтед от успех срещу европейския шампион ПСЖ

Пропуски лишиха Манчестър Юнайтед от успех срещу европейския шампион ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 19:58
  • 5789
  • 0
Пропуски лишиха Манчестър Юнайтед от успех срещу европейския шампион ПСЖ

Манчестър Юнайтед и Пари Сен Жермен завършиха 1:1 в приятелски мач, игран в шведския град Гьотеборг. Европейският клубен шампион вкара ранен гол още във 2-рата минута чрез Ибрахим Мбайе, но впоследствие англичаните бяха много по-добрият отбор и логично изравниха чрез Брайън Мбемо в 32-рата минута, който отново се разписа във втори пореден мач. Ман Юнайтед може да съжалява за пропуснатите още немалко ситуации пред вратата на французите, които ги лишиха от обрата. Неприятните новини за мениджъра на “червените дяволи” Майкъл Карик са свързани с евентуални контузии на Мейсън Маунт и Том Хийтън, които имаха физически проблеми и напуснаха принудително - съответно през първата и втората част.

Манчестър Юнайтед след 4 дни играе нова контрола - срещу Лийдс в Дъблин. На ПСЖ пък предстои мач за Суперкупата на Европа в сряда срещу носителя на Лига Европа Астън Вила, който ще се играе в Залцбург.

Манчестър Юнайтед започнаха в атака с Брайън Мбемо, като зад него действаха Амад Диало, юношата Шей Лейси и Патрик Доргу. Като титуляр в средата на терена стартира и новото попълнение Андрей Сантос. ПСЖ пък логично заложи на доста от резервите си, като само Хвича Кварацхелия и Уилиан Пачо от основните играчи бяха титуляри. Френският гранд отново бе в експериментален състав, като в редиците на Луис Енрике пак липсваха големите звезди като Усман ДембелеДезире ДуеБрадли Баркола, Уарен Заир-Емери, Фабиан Руис и Ашраф Хакими.

Европейските клубни шампиони откриха резултата още във 2-рата минута, когато Дро Фернандес центрира по земя отляво, а Ибрахим Мбайе засече в мрежата на Том Хийтън - 1:0 за ПСЖ. 14 минути по-късно Мбайе получи нова добра възможност и стреля опасно, но ударът му бе блокиран и излезе в корнер. Малко след това пък Мейсън Маунт получи контузия и бе заменен принудително. Първото добро положение за Ман Юнайтед пък дойде в 23-ата минута, когато Брайън Мбемо тества Матей Сафонов с шут от пряк свободен удар, но руснакът внимаваше и изби.

Постепенно англичаните заиграха по-добре и закономерно изравниха в 32-рата минута, когато Амад Диало напредна и намери в наказателното поле Мбемо, който с плътен удар намери мрежата - 1:1. След това пак камерунецът отправи опасен удар от пряк свободен удар, но Сафонов пак изби. След последвалия корнер пък Сантос стреля опасно с глава, но бе неточен. Така с равенство приключи първото полувреме.

Втората част започна с нова контузия в Ман Юнайтед - този път на вратаря Том Хийтън, който напусна принудително. В 54-ата минута много активният Мбемо отново стреля опасно, но Сафонов пак спаси. Луис Енрике пък пусна в игра някои от звездите на ПСЖ като Жоао Невеш, Витиня, Нуно Мендеш и капитана Маркиньос. За Ман Юнайтед пък се появиха фигури като Бруно Фернандеш, Джошуа Зиркзее и новото попълнение Юри Тилеманс.

Много сериозен пропуск за “червените дяволи” дойде в 72-рата минута, когато Сафонов излезе напред и изчисти с глава, но топката после попадна в Лейси. Той обаче не успя да оцели опразнената врата. Натискът на Ман Юнайтед продължи с опасен блокиран удар на Тайлър Флетчър, последван от неточен шут от непосредствена близост на Лейси. В самия край на двубоя Фернандеш пробва опасен далечен изстрел, но мерникът му изневери с малко. Последното положение в мача бе неточен удар от дистанция на Кварацхелия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1494
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5885
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8483
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2826
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1555
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4572
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Арда, натиск на гостите

Дунав 0:0 Арда, натиск на гостите

  • 8 авг 2026 | 21:15
  • 6202
  • 2
ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 21609
  • 86
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 44935
  • 83
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 21193
  • 55
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19948
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 13215
  • 30