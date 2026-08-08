Карагър посочи кой според него ще триумфира в Премиър лийг

Въпреки че Арсенал влиза в новия сезон като настоящ шампион на Англия за първи път от повече от две десетилетия, Джейми Карагър не вярва, че отборът на Микел Артета ще успее да защити трофея си.



Първият фаворит на Карагър за спечелването на титлата на Острова е е Манчестър Сити.

„Гражданите“ ще започнат сезон 2026/27 с нов мениджър. След напускането на Пеп Гуардиола, на пейката на Сити седна Енцо Мареска, а Карагър смята, че смяната на мениджъра няма да спре Манчестър Сити в борбата за титлата на най-добрия отбор на Острова.

"Мисля, че Манчестър Сити ще спечели лигата. Причината е проста – миналия сезон бяха много близо до титлата. Знам, че Пеп Гуардиола си тръгна, но мисля, че този отбор все още притежава невероятно качество. Миналата година не играха дори близо до най-добрия си футбол, а пак бяха конкурентни за титлата. Това ми показва колко са силни", заяви Карагър.

Карагър коментира и шансовете на бившия си клуб Ливърпул, който също ще започне новия сезон с нов треньор: вместо Арне Слот, новият мениджър на „червените“ е Андони Ираола.

"Мисля, че в момента не са близо до спечелването на Висшата лига. Разбира се, много неща могат да се променят през идните месеци, но засега не виждам Ливърпул като основен фаворит", сподели Карагър.



Бившият футболист "захапа" и вечният съперник на отбора на сърцето си.



"Манчестър Юнайтед няма да бъде най-добрият!", заяви убедено Карагър.

Jamie Carragher says Manchester United have finally stopped chasing superstar signings.



"I actually think Manchester United have changed their transfer strategy, and I think it's a healthy change. For years, it felt like they were obsessed with signing the biggest names in… pic.twitter.com/Q0KUVM7RqI — HK (@HKFinalThird) August 7, 2026

Новият сезон във Премиър лийг носи голям брой промени, тъй като цели девет клуба влизат в сезона с нови мениджъри, а борбата за първото място може да бъде една от най-интересните през последните години.

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