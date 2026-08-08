Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Карагър посочи кой според него ще триумфира в Премиър лийг

Карагър посочи кой според него ще триумфира в Премиър лийг

  • 8 авг 2026 | 00:43
  • 10859
  • 8
Карагър посочи кой според него ще триумфира в Премиър лийг

Въпреки че Арсенал влиза в новия сезон като настоящ шампион на Англия за първи път от повече от две десетилетия, Джейми Карагър не вярва, че отборът на Микел Артета ще успее да защити трофея си.

Първият фаворит на Карагър за спечелването на титлата на Острова е е Манчестър Сити.

„Гражданите“ ще започнат сезон 2026/27 с нов мениджър. След напускането на Пеп Гуардиола, на пейката на Сити седна Енцо Мареска, а Карагър смята, че смяната на мениджъра няма да спре Манчестър Сити в борбата за титлата на най-добрия отбор на Острова.

"Мисля, че Манчестър Сити ще спечели лигата. Причината е проста – миналия сезон бяха много близо до титлата. Знам, че Пеп Гуардиола си тръгна, но мисля, че този отбор все още притежава невероятно качество. Миналата година не играха дори близо до най-добрия си футбол, а пак бяха конкурентни за титлата. Това ми показва колко са силни", заяви Карагър.

Карагър коментира и шансовете на бившия си клуб Ливърпул, който също ще започне новия сезон с нов треньор: вместо Арне Слот, новият мениджър на „червените“ е Андони Ираола.

"Мисля, че в момента не са близо до спечелването на Висшата лига. Разбира се, много неща могат да се променят през идните месеци, но засега не виждам Ливърпул като основен фаворит", сподели Карагър.

Бившият футболист "захапа" и вечният съперник на отбора на сърцето си.

"Манчестър Юнайтед няма да бъде най-добрият!", заяви убедено Карагър.

Новият сезон във Премиър лийг носи голям брой промени, тъй като цели девет клуба влизат в сезона с нови мениджъри, а борбата за първото място може да бъде една от най-интересните през последните години.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

В Байерн са доволни от азиатското турне и очакват с нетърпение мачът за Суперкупата срещу Борусия (Дортмунд)

  • 8 авг 2026 | 16:46
  • 1436
  • 2
Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

Героят на Испания се доближава до трансфер в ПСЖ

  • 8 авг 2026 | 16:32
  • 5515
  • 5
Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

Интер вкара първи голове на Ювентус за лятото и спечели италианското дерби

  • 8 авг 2026 | 16:21
  • 8075
  • 2
Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

Фенербахче се ориентира към Лукаку, след като не сполучи с Леао

  • 8 авг 2026 | 16:00
  • 2765
  • 0
Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

Борусия (Дортмунд) подготвя сериозна нова оферта за талант на Кьолн

  • 8 авг 2026 | 15:52
  • 1516
  • 0
Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

Симеоне за Алварес: Положението с него е ясно, имахме подобен случай с Гризман

  • 8 авг 2026 | 15:12
  • 4453
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

ЦСКА 1948 загря за Панатинайкос с бой над Локо (София)

  • 8 авг 2026 | 20:53
  • 17704
  • 74
11-те на Дунав и Арда

11-те на Дунав и Арда

  • 8 авг 2026 | 20:05
  • 4550
  • 2
Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

Нова сериозна санкция за Левски от УЕФА, европейската централа не одобри транспарант

  • 8 авг 2026 | 16:06
  • 42980
  • 82
Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

Макаби: Бяхме по-добри, а ЦСКА ни ужили с три атаки, отиваме да направим невъзможното

  • 8 авг 2026 | 17:04
  • 19982
  • 51
Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

Официално: Арсенал направи втория си най-скъп трансфер в историята, Гимараеш е “артилерист”

  • 8 авг 2026 | 14:12
  • 19275
  • 23
Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

Нико Петров: Левски и Веласкес са единствените протагонисти в българския футбол

  • 8 авг 2026 | 14:13
  • 12547
  • 28