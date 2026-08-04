Ювентус изпрати оферта за Йон Лукуми

Ювентус наскоро потвърди привличането на Рандал Коло Муани и Керим Алайбегович, но „бианконерите“ все още търсят нови попълнения и според последните информации са предложили 17 милиона евро за централния защитник на Болоня Йон Лукуми.

„Старата госпожа“ пристигна в Хонконг за лятното си турне в Югоизточна Азия и Океания, като взе със себе си и двете си нови попълнения – Коло Муани и Алайбегович. Междувременно клубът се надява да осигури на Лучано Спалети още подкрепления в защита преди началото на сезон 2026-27.

Според информация на „Калчомеркато“ от понеделник, Ювентус се е насочил към привличането на Лукуми от Болоня и е отправил оферта на стойност 17 милиона евро за колумбийския централен бранител.

Съобщава се, че „бианконерите“ са готови да предложат на защитника петгодишен договор със заплата от около 2,5 милиона евро на година.

Няколко други отбора също са проявили интерес към бившия играч на Генк. Съндърланд отправи запитване миналото лято, а през последните няколко седмици Винченцо Италиано и Бешикташ също са осъществили контакт. Твърди се, че Лукуми е склонен да остане в Италия или да се премести във Висшата лига.

Междувременно Болоня вече разглежда потенциални заместници, които би могъл да привлече в случай, че Лукуми премине в Торино. Сред тях са Росен Божинов от Пиза и Хуан Родригес от Каляри.

Очаква се, ако Болоня продаде Лукуми това лято, клубът да поиска сума от порядъка на 25 милиона евро.

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