Спалети: Доволен съм от работата на клуба

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира лятната селекция на клуба и изрази оптимизъм за предстоящия сезон. "Бианконерите" привлякоха Рандал Коло Муани от ПСЖ и босненския талант Керим Алайбегович, който избра гранда от Торино пред Челси. Юве ще се изправи именно срещу лондончани в контрола утре.

Относно Алайбегович Спадели сподели: "Той е млад и интересен играч, който директорът е следил миналия сезон и сега нямаше търпение да привлече". Фредерик Масара пристигна в Ювентус това лято от Рома като спортен директор и треньорът е доволен от работата му.

Ahead of tomorrow's friendly against Chelsea, Bianconeri coach Luciano Spalletti and Manuel Locatelli spoke at today's press conference 🗣️🤝



🗞️ https://t.co/QRrp87LRdG pic.twitter.com/RRhmh5K5sr — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 4, 2026

Коло Муани пък се завръща в Торино, след като игра за клуба през 2025 г., когато бе преотстъпен от европейския клубен шампион. "Винаги е предимство, когато играчите пристигат с ентусиазъм. Сега съставът ни е по-силен на хартия, но трябва да намерим правилния баланс. Доволен съм от работата, която свърши клубът. Имам пълно доверие в директорите", коментира Спалети.

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