Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Спалети: Доволен съм от работата на клуба

Спалети: Доволен съм от работата на клуба

  • 4 авг 2026 | 19:46
  • 447
  • 0
Спалети: Доволен съм от работата на клуба

Старши треньорът на Ювентус Лучано Спалети коментира лятната селекция на клуба и изрази оптимизъм за предстоящия сезон. "Бианконерите" привлякоха Рандал Коло Муани от ПСЖ и босненския талант Керим Алайбегович, който избра гранда от Торино пред Челси. Юве ще се изправи именно срещу лондончани в контрола утре.

Относно Алайбегович Спадели сподели: "Той е млад и интересен играч, който директорът е следил миналия сезон и сега нямаше търпение да привлече". Фредерик Масара пристигна в Ювентус това лято от Рома като спортен директор и треньорът е доволен от работата му.

Коло Муани пък се завръща в Торино, след като игра за клуба през 2025 г., когато бе преотстъпен от европейския клубен шампион. "Винаги е предимство, когато играчите пристигат с ентусиазъм. Сега съставът ни е по-силен на хартия, но трябва да намерим правилния баланс. Доволен съм от работата, която свърши клубът. Имам пълно доверие в директорите", коментира Спалети.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

Аякс отхвърли офертата на ПСЖ за голмайстора си

  • 4 авг 2026 | 16:48
  • 1324
  • 0
Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

  • 4 авг 2026 | 16:34
  • 1321
  • 0
Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

  • 4 авг 2026 | 16:25
  • 1896
  • 0
16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

16-годишен донесе успешен старт за Байерн в азиатското турне

  • 4 авг 2026 | 16:11
  • 6489
  • 2
Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

  • 4 авг 2026 | 16:09
  • 8332
  • 7
Возиня официално е играч на Коло Коло

Возиня официално е играч на Коло Коло

  • 4 авг 2026 | 15:42
  • 894
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Кайрат, вратарят на гостите започна да бави играта още от 25-ата минута

Левски 0:0 Кайрат, вратарят на гостите започна да бави играта още от 25-ата минута

  • 4 авг 2026 | 20:46
  • 43378
  • 168
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 27352
  • 40
Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

Салах вече е подписал с новия си клуб, утре пристига на брега на Черно море

  • 4 авг 2026 | 17:26
  • 36967
  • 30
Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 20840
  • 15
Шампионска лига: Играят се шест мача

Шампионска лига: Играят се шест мача

  • 4 авг 2026 | 20:59
  • 18864
  • 2
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 24484
  • 38