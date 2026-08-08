Тунчев: Контролирахме срещата

Наставникът на Арда Александър Тунчев бе доволен от успеха с 2:0 като гост на Дунав. Специалистът е на мнение, че тимът му е контролирал срещата като цяло.

Бивши "дракони" зарадваха Арда в Русе

"Не беше лесно, постарахме се, потрудихме се, създадохме доста ситуации след първия гол, които трябваше да реализираме, през първото полувреме играхме доста добре. Накрая на полувремето от наши грешки допуснахме Дунав да създаде няколко опасности, но ние контролирахме целия мач. Днес имахме доста разнообразие в атака, имахме и скорост, Доминик Янков имаше свобода в атака.Радващо е когато Любо Пенев е край тъч линията, както ще е в следващия ни мач. Ще трябва да подобрим завършващия удар“, каза Тунчев.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google