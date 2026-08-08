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Луканов: Имаме някакъв лимит

  • 8 авг 2026 | 23:40
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Луканов: Имаме някакъв лимит

Наставникът на Дунав Емануел Луканов бе разочарован от загубата с 0:2 като домакин от Арда. Специалистът смята, че тимът му има определен лимит към момента и не успява да се възползва от възможностите си.

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"Направихме наивни грешки. Ние даваме от себе си. Имаме някакъв лимит, който може би недостига, за да спечелим тези мачове. Ще видим занапред какво ще се случи. Имахме ситуации да изравним. Те наказват нашите грешки, а ние не можем техните. През второто полувреме трябваше да изравним резултата, но получаваме гол. Изравнили сме играта, имаме някакъв натиск и получаваме гол. Изпускаме наивно и получаваме наивно голове", започна Луканов. 

"Арда са креативни, силен отбор са. Офанзивната им част е много силна. Влизаме в четирите мача с някакво притеснение. След това играем добре. Не съм в главите на футболистите, но тези неща трябва по-бързо да се изчистят. Загуба за всеки отбор е да загубиш Георги Китанов. Ние имаме Пламен Пепеляшев, който е негов заместник. Тегаво е да направиш принудителна смяна на вратар. Аз не знам друго, освен да се работи и да се постигат резултати. Трябва да се изглаждат грешките. Липсва ни конкретика във фаза защита, липсва конкретика и в атака", каза още наставникът.

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