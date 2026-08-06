Анализ: Левски с 69 процента шанс да отстрани Кайрат

Отборът на Левски постигна заслужен успех с 1:0 над Кайрат в първи мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Футболистите на Хулио Веласкес надиграха своя съперник, като владееха топката в над 70 процента от времето и не допуснаха нито един точен удар към вратата на Светослав Вуцов.

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Един от най-големите профили за футболни анализи и статистики Football Rankings даде точно 69 процента шанс Левски да отстрани Кайрат и да достигне до плейофния сблъсък с АЕК.

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Най-сигурен участник за следващия етап е Динамо (Загреб), който получава 99 процента, след като прегази с 5:0 Кауно (Жалгирис).

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