Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арда (Кърджали)
  3. Карагарен: Имаме едни от най-добрите български футболисти

Карагарен: Имаме едни от най-добрите български футболисти

  • 8 авг 2026 | 23:22
  • 3225
  • 2

Крилото на Арда Бирсент Карагарен бе доволен от победата с 2:0 като гост на Дунав. Опитният играч се радва, че в тима от Кърджали се дава път предимно на българи и в тима са събрани едни от най-добрите родни играчи според него.

Бивши "дракони" зарадваха Арда в Русе
Бивши "дракони" зарадваха Арда в Русе

"Имахме нужното търпение. Беше важно да държим повече топката. Вкарахме гол, след който се успокоихме. Беше важно да спечелим днес и да дръпнем малко с точките. Играхме много добре и заслужено спечелихме. Имах много добър период тук. Дадоха ми път, когато бях изгонен от Локомотив. Ще им бъда благодарен винаги. Нямаше как да се израдвам, защото ми помогнаха в труден момент", каза Карагарен.

"Имаме само един чужденец, всички са българи. Пример сме за българския футбол. Имаме едни от най-добрите български футболисти. Това може само да ни надъхва и да сме горе в класирането. Опитвам се помогна на отбора да печели мачове. В момента съм аз, утре ще е друг. Няма значение кой ще печели. Важно е Арда да печели. Всеки дава максимума от себе си. Понякога се получава, а понякога не", каза още Бирсент. 

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

Цветомир Найденов се радва: Два мача си бием с 11 нови играчи

  • 9 авг 2026 | 10:24
  • 3473
  • 8
Черно море продължава да развива младите си таланти

Черно море продължава да развива младите си таланти

  • 9 авг 2026 | 10:12
  • 1299
  • 0
Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

Херо: Левски е доста сериозен отбор! Когато е с трима централни защитници, ЦСКА е много стабилен

  • 9 авг 2026 | 10:06
  • 10587
  • 2
Гочето на 80!

Гочето на 80!

  • 9 авг 2026 | 09:41
  • 4295
  • 9
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27017
  • 2
Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

Окриленият ЦСКА трябва да внимава срещу Септември (Сф)

  • 9 авг 2026 | 07:28
  • 11736
  • 62
Виж всички

Водещи Новини

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

Боримиров: Левски ще е барометърът! Няма да има продължения или дузпи

  • 9 авг 2026 | 12:10
  • 17411
  • 88
ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

ЦСКА продаде 10 000 билета за двубоя с Макаби

  • 9 авг 2026 | 11:24
  • 15447
  • 98
Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

Рикардиньо пред Sportal.bg: Имам много приятели в Кайрат, но Левски е специален за мен!

  • 9 авг 2026 | 09:02
  • 27017
  • 2
Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

Водещият коментатор на F1 TV: С карането си Цолов си заслужава промоция във Формула 1

  • 9 авг 2026 | 10:29
  • 13123
  • 2
Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

Малдини проговори: Гуардиола беше много близо до Италия, а Малаго промени правилата

  • 9 авг 2026 | 11:55
  • 10873
  • 3
Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

Божидар Аврамов пред Sportal.bg - за участието на Балкан в ЕвроКъп, изборите на президент в БФБаскетбол и проблема със залите

  • 9 авг 2026 | 08:30
  • 6197
  • 8