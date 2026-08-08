Карагарен: Имаме едни от най-добрите български футболисти

Крилото на Арда Бирсент Карагарен бе доволен от победата с 2:0 като гост на Дунав. Опитният играч се радва, че в тима от Кърджали се дава път предимно на българи и в тима са събрани едни от най-добрите родни играчи според него.

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"Имахме нужното търпение. Беше важно да държим повече топката. Вкарахме гол, след който се успокоихме. Беше важно да спечелим днес и да дръпнем малко с точките. Играхме много добре и заслужено спечелихме. Имах много добър период тук. Дадоха ми път, когато бях изгонен от Локомотив. Ще им бъда благодарен винаги. Нямаше как да се израдвам, защото ми помогнаха в труден момент", каза Карагарен.

"Имаме само един чужденец, всички са българи. Пример сме за българския футбол. Имаме едни от най-добрите български футболисти. Това може само да ни надъхва и да сме горе в класирането. Опитвам се помогна на отбора да печели мачове. В момента съм аз, утре ще е друг. Няма значение кой ще печели. Важно е Арда да печели. Всеки дава максимума от себе си. Понякога се получава, а понякога не", каза още Бирсент.

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