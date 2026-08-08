Пуерториканска музикална звезда позира със Стоичков преди концерта си в България

Пуерториканският певец Луис Фонси позира специално с българската спортна легенда Христо Стоичков преди концерта си в Бургас. Това не бе случайно, тъй като преди събитието в черноморския град Фонси сподели, че именно носителят на „Златната топка" за 1994 г. се е оказал неочакван музикален „учител" за него. Стоичков е разказал на изпълнителя за българската музика, както и за родната история, предава БТА.

Фонси, за когото участието в Бургас е първа среща с българската публика, сподели в профила си в социалната мрежа Instagram снимка със самия Стоичков, на която благодари на родната звезда и посланик на ФИФА за топлото посрещане.



"Да пристигнеш в България за първи път и да те посрещне легендата Христо Стоичков. Прегръщам те, приятелю!", написа Фонси.

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