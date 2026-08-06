Левски прибира огромна сума, ако достигне до битката с АЕК

Отборът на Левски ще навлезе в съвсем различна финансова орбита, ако успее да преодолее Кайрат. "Сините" победиха с 1:0 в първия си мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига след късен гол на Сержиньо.

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Така отборът на Хулио Веласкес взе преднина преди реванша, който ще се играе в казахстанския град Туркестан във вторник. Но и се доближи много близо до плейофите на Шампионската лига, които буквално носят торби с пари. Както е известно, мачовете от плейофите са брандирани като срещи от основната фаза на турнира – с химн, реклами и емблемата на Шампионската лига на екипите на играчите.

Нещо, което отсъства до третия квалификационен кръг на турнира. Парите също са на съвсем друго ниво. Само за участие в плейофа на Шампионската лига, където вече чака гръцкият първенец АЕК, Левски ще има гарантирани 4,29 милиона евро, пише "Мач Телеграф".

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