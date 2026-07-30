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Официално: Левски ще гостува в Туркестан, а не в Алмати

  • 30 юли 2026 | 13:42
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Левски ще гостува на Кайрат в Туркестан, а не в Алмати в реванша от третия квалификационен кръг в Шампионската лига. Това стана ясно от публикуваната от УЕФА информация за предстоящите двубои.

Ясни са датите и часовете на мачовете между Левски и Кайрат
Ясни са датите и часовете на мачовете между Левски и Кайрат

Първата среща между шампионите на България и Казахстан ще се проведе на 4 август (вторник) на стадион "Георги Аспарухов" в София от 20:30 часа.

Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката
Левски с три пъти по-скъп отбор от Кайрат! Най-добрият им футболист пропуска битката

Реваншът ще бъде на 11 август (вторник) в Туркестан на "Туркестан-Арена". Така Кайрат няма да може да играе на своя стадион в Алмати, който по това време ще бъде зает с концерт на американския рапър Кание Уест.

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