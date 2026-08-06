Казахстански футболен експерт: Кайрат има добър шанс да отстрани Левски

Известният казахстански футболен експерт Аскар Кожабергенов говори със Sports.kz за шансовете на Кайрат за класиране напред в Шампионската лига след поражението от Левски в първия мач от турнира.

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"Все още оценявам шансовете на отборите за продължаване на 50 на 50. Кайрат ще играе у дома в реванша. Нямам съмнение, че Алмати ще бъде по-активен в атака, тъй като ще трябва да върне един гол и след това да се съсредоточи върху мача. Като цяло Кайрат има добър шанс", заяви той.

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