Дубълът на Черно море представи отбора с разгром

Черно море II (Варна) надигра едноименния тим на Аксаково с 6:1 в приятелска среща. Преди нея беше представен отбора на „моряците“, който ще участва в предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. В контролата нямаше интрига. Варненци я премахнаха още до почивката с двата гола на Кристиан Михайлов и попадението на Евгени Русланович. През втората част по веднъж се разписаха съотборниците им Денислав Младенов, Емил Йорданов и Кристиян Кръстев. Почетното попадение за Аксаково реализира Лекбир Хамиледин.

Съставът на Черно море II за Североизточната Трета лига – сезон 2026-2027 година

Вратари – Димитър Георгиев, Георгий Кисе;

Защитници – Димитър Кичуков, Николай Илиев, Мартин Пенчев, Симеон Желязков, Мартин Тодоров, Николай Миленков, Петър Николов, Светослав Мерсинков;

Полузащитници – Йордан Тодоров, Росен Диманов, Георги Цанков, Стефан Дюлгеров, Кристиян Кръстев, Теодор Костадинов, Антони Димитров, Денислав Младенов;

Нападатели – Кристиан Михайлов, Стефан Монев, Евгени Русланович, Боян Русинов, Емил Йорданов, Кирил Петров, Габриел Петков, Деан Василев.

Старши треньор – Мартин Христов

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