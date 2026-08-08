Дубълът на Черно море представи отбора с разгром

Черно море II (Варна) надигра едноименния тим на Аксаково с 6:1 в приятелска среща. Преди нея беше представен отбора на „моряците“, който ще участва в предстоящия сезон на Североизточната Трета лига. В контролата нямаше интрига. Варненци я премахнаха още до почивката с двата гола на Кристиан Михайлов и попадението на Евгени Русланович. През втората част по веднъж се разписаха съотборниците им Денислав Младенов, Емил Йорданов и Кристиян Кръстев. Почетното попадение за Аксаково реализира Лекбир Хамиледин.
Съставът на Черно море II за Североизточната Трета лига – сезон 2026-2027 година
Вратари – Димитър Георгиев, Георгий Кисе;
Защитници – Димитър Кичуков, Николай Илиев, Мартин Пенчев, Симеон Желязков, Мартин Тодоров, Николай Миленков, Петър Николов, Светослав Мерсинков;
Полузащитници – Йордан Тодоров, Росен Диманов, Георги Цанков, Стефан Дюлгеров, Кристиян Кръстев, Теодор Костадинов, Антони Димитров, Денислав Младенов;
Нападатели – Кристиан Михайлов, Стефан Монев, Евгени Русланович, Боян Русинов, Емил Йорданов, Кирил Петров, Габриел Петков, Деан Василев.
Старши треньор – Мартин Христов