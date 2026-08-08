Дунав 0:0 Арда, натиск на гостите

Дунав и Арда играят при 0:0 един срещу друг в двубой от четвъртия кръг на efbet Лига.

"Драконите" все още нямат спечелена точка от началото на новия сезон. Тимът на Емануел Луканов стартира кампанията със загуби от Левски, Лудогорец и ЦСКА, така че днес футболистите ще направят всичко възможно да зарадват привържениците си с първа победа. Кърджалийци пък записаха един успех, едно равенство и едно поражение дотук. Със сигурност Александър Тунчев има за какво да съжалява, след като отборът му отстъпи на ЦСКА 1948 с човек повече на терена.

Гостите започнаха мача значително по-добре и в първите минути можеха да стигна на няколко пъти до гол. Първо завърналия се от Лудогорец Станислав Иванов бе блокиран в последния момент, а след това Георги Китанов изпревари за малко изведения сам срещу него Бирсент Карагарен. В 15-ата минута пък вратарят на домакините бе заменен принудително заради контузия и на негово място се появи резервата Пламен Пепеляшев.

ДУНАВ 0:0 АРДА

ДУНАВ: 33. Китанов, 2. Дилчовски, 4. Перес, 5. Антониу, 51. Будинов, 14. Апостолов, 88. Тодоров, 10. Бойчев, 11. Минчев, 44. Видакович, 9. Навасал

АРДА: 1. Господинов, 35. Велковски, 5. Любенов, 44. Траоре, 21. Велев, 80. Котев, 8. Янков, 10. Ковачев, 99. Карагарен, 15. Иванов, 16. Бачев

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