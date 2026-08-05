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  3. Кайрат разпродаде стадиона за мача с Левски

Кайрат разпродаде стадиона за мача с Левски

  • 5 авг 2026 | 20:49
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Кайрат разпродаде всички билети за предстоящото домакинство на Левски от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Феновете изкупиха всички 7000 пропуска само за шест часа след пускането им в продажба.

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Както е известно, срещата ще се играе на стадион "Туркестан Арена", който се намира на над 800 км от Алмати. Вчера "сините" победиха казахстанците с 1:0 на "Герена" и задачата им ще бъде да запазят своя аванс, за да продължат към плейофите за влизане в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

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Реваншът ще се играе идния вторник (11 август) от 18:00 ч.

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Снимки: Imago

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