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  2. ПСВ Айндховен
  3. Доскорошен играч на Ювентус ще заиграе в ПСВ Айндховен

Доскорошен играч на Ювентус ще заиграе в ПСВ Айндховен

  • 4 авг 2026 | 18:36
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Доскорошен играч на Ювентус ще заиграе в ПСВ Айндховен

От ПСВ Айндховен ще привлекат със свободен трансфер халф-бека Филип Костич, който ще подпише договор с клуба за две години, съобщават журналистите Джанлука Ди Марцио и Рик Елфринк.

За последно Костич беше част от Ювентус, но договорът му изтече в края на юни. Той прекара четири години в торинския гранд, а през сезон 2024/25 беше преотстъпен във Фенербахче. С екипа на “Старата госпожа” 33-годишният флангови футболист записа общо 112 мача, в които се отчете с 6 гола и 16 асистенции. Преди това той игра в Раднички (Крагуевац), Грьонинген, Щутгарт, Хамбургер ШФ и Айнтрахт (Франкфурт). Освен това е национал на Сърбия, за която има 72 двубоя с 3 попадения и 13 голови паса.

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Снимки: Gettyimages

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