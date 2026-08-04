Доскорошен играч на Ювентус ще заиграе в ПСВ Айндховен

От ПСВ Айндховен ще привлекат със свободен трансфер халф-бека Филип Костич, който ще подпише договор с клуба за две години, съобщават журналистите Джанлука Ди Марцио и Рик Елфринк.

За последно Костич беше част от Ювентус, но договорът му изтече в края на юни. Той прекара четири години в торинския гранд, а през сезон 2024/25 беше преотстъпен във Фенербахче. С екипа на “Старата госпожа” 33-годишният флангови футболист записа общо 112 мача, в които се отчете с 6 гола и 16 асистенции. Преди това той игра в Раднички (Крагуевац), Грьонинген, Щутгарт, Хамбургер ШФ и Айнтрахт (Франкфурт). Освен това е национал на Сърбия, за която има 72 двубоя с 3 попадения и 13 голови паса.

🚨🔴⚪️ Filip Kostić will undergo medical on Wednesday as new PSV Eindhoven player joining on a contract until June 2028.



Deal done, as @RikElfrink reports. pic.twitter.com/0KLVY7hCGT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2026

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Снимки: Gettyimages