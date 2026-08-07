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Комо привлече защитник от Борусия (Дортмунд)

  • 7 авг 2026 | 06:33
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Комо привлече защитник от Борусия (Дортмунд)

Италианският Комо официално обяви привличането на бразилския краен защитник Ян Коуто. Той пристига под наем от Борусия (Дортмунд) за сезон 2026/27.

Според последните информации Комо ще плати 2 милиона евро за наема на Коуто за сезона. Сделката включва и опция за закупуване на стойност 20 милиона евро. 24-годишният футболист струваше на Дортмунд 30 милиона евро, когато трансферът му от Манчестър Сити стана постоянен през 2024 г.

„Много съм щастлив да бъда тук. Наистина харесвам стила на игра и философията на отбора и се надявам да помогна за още по-голямото му израстване. Вярвам, че това е важна стъпка в кариерата ми и нямам търпение да започна“, заяви Коуто в изявление за клубния уебсайт.

Старши треньорът на Комо, Сеск Фабрегас, добави: „Ян е смел и технически силен играч, който ни дава различни варианти по десния фланг. Той обича да играе в атака, има страхотна енергия и се вписва добре в начина, по който искаме да играем. Все още е млад, но вече има важен опит и вярваме, че може да продължи да се развива с нас.“

Коуто става четвъртото ново попълнение за Комо през летния трансферен прозорец след пристигането на Кайки, Матия Либерали, Луис Мия и Андрес Куенка.

Бразилецът има 40 мача в Бундеслигата и още 15 в Шампионската лига през последните си два сезона с Борусия Дортмунд. Той също така има четири мача за националния отбор на Бразилия, всичките изиграни през сезон 2023/24.

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