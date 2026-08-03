Борусия (Дортмунд) официално си осигури голям гръцки талант

Борусия (Дортмунд) официално си осигури услугите на талантливия гръцки национал Константинос Карецас.
18-годишният офанзивен футболист пристига при германците от Генк за обща трансферна сума е в размер на близо 33 млн. евро плюс процент от следваща негова продажба. Карецас подписа петгодишен договор с „жълто-черните“, който ще го задържи в Борусия до 30 юни 2031 г.
През изминалия сезон той изигра общо 49 мача за Генк във всички турнири, в които вкара 3 гола и цели 18 асистенции. Карецас дебютира за националния отбор на Гърция през март 2025 г., а оттогава той е отбелязал 3 гола и е направил 1 асистенция в 10 мача. Очаква се той да замести в атака напусналите Карим Адейеми и Юлиан Брант.
Относно трансфера си, самият играч каза: „Борусия (Дортмунд) е специален клуб и аз съм невероятно горд, че вече ще нося жълто-черната фланелка. Нямам търпение да се запозная със съотборниците си и скоро да играя на този впечатляващ стадион пред нашите фенове. Искам да допринеса за нашите общи успехи.“
Спортният директор на германците Ларс Рикен добави: „С привличането на Кос печелим играч за Борусия (Дортмунд), който притежава огромни способности, въпреки че е само на 18 години. Радваме се, че успяхме да го спечелим за нашата кауза и още от първия момент в разговорите усетихме, че Кос е ентусиазиран за Борусия. И въпреки всички качества, които той вече притежава, виждаме в него още потенциал, който искаме да развием заедно.“Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google