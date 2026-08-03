Борусия (Дортмунд) официално си осигури голям гръцки талант

Борусия (Дортмунд) официално си осигури услугите на талантливия гръцки национал Константинос Карецас.

18-годишният офанзивен футболист пристига при германците от Генк за обща трансферна сума е в размер на близо 33 млн. евро плюс процент от следваща негова продажба. Карецас подписа петгодишен договор с „жълто-черните“, който ще го задържи в Борусия до 30 юни 2031 г.

✍️ Borussia Dortmund verpflichtet das 18-jährige griechische Talent Konstantinos Karetsas vom KRC Genk. Der Offensivspieler unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 30.06.2031. pic.twitter.com/vlpysMTF8g — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

През изминалия сезон той изигра общо 49 мача за Генк във всички турнири, в които вкара 3 гола и цели 18 асистенции. Карецас дебютира за националния отбор на Гърция през март 2025 г., а оттогава той е отбелязал 3 гола и е направил 1 асистенция в 10 мача. Очаква се той да замести в атака напусналите Карим Адейеми и Юлиан Брант.

Относно трансфера си, самият играч каза: „Борусия (Дортмунд) е специален клуб и аз съм невероятно горд, че вече ще нося жълто-черната фланелка. Нямам търпение да се запозная със съотборниците си и скоро да играя на този впечатляващ стадион пред нашите фенове. Искам да допринеса за нашите общи успехи.“

🗯️ Lars Ricken über Kosta Karetsas: „Mit Kos gewinnen wir einen Spieler für Borussia Dortmund, der mit gerade einmal 18 Jahren schon enorme Fähigkeiten besitzt. Wir freuen uns, dass wir ihn für unseren Weg begeistern konnten."



Alle Infos: https://t.co/XIElXSjoYH pic.twitter.com/YRLEJvNj56 — Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026

Спортният директор на германците Ларс Рикен добави: „С привличането на Кос печелим играч за Борусия (Дортмунд), който притежава огромни способности, въпреки че е само на 18 години. Радваме се, че успяхме да го спечелим за нашата кауза и още от първия момент в разговорите усетихме, че Кос е ентусиазиран за Борусия. И въпреки всички качества, които той вече притежава, виждаме в него още потенциал, който искаме да развием заедно.“

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