Комо се разбра с Челси за английски национал

От Комо уредиха привличането на защитника на Челси Трево Чалоба, съобщава Фабрицио Романо. Трансферът ще бъде на стойност 30+6 млн. евро и процент от следващата продажба на играча. Самият бранител пък ще получи петгодишен договор при заплата от 3,6 млн. евро на сезон, както уточнява Николо Скира.

Чалоба е юноша на Челси, като през годините е бил пращан под наем в Ипсуич, Хъдърсфийлд, Лориен и Кристъл Палас. За първия състав на “сините” пък е записал общо 151 мача с осем гола и три асистенции. Освен това 27-годишният футболист има два мача с екипа на Англия, с която спечели бронзов медал от Мондиал 2026. Според Джанлука Ди Марцио той ще пристигне за медицинските си прегледи в Италия в сряда или четвъртък.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Como reach verbal agreement to sign Trevoh Chalobah from Chelsea, here we go!



Club to club agreement in place at €30m fixed fee, €6m add-ons and sell-on clause for the English centre back.



Chalobah wanted Italy + ready for UCL football. pic.twitter.com/YH5iRPRPV1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026

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