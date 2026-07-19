Борусия вкара три на аматьори на старта на лятната подготовка

Борусия (Дортмунд) победи четвъртодивизионния Рот-Вайс Оберхаузен с 3:1 в първата си контрола от лятната подготовка. Мачът се игра пред 7359 души на стадион „Нидеррайн“ в Оберхаузен, където успехът за „жълто-черните“ дойде с голове на две от новите попълнения в състава на Нико Ковач.

Изненадващо, Оберхаузен поведе в резултата още в 5-ата минута с гол на Тимур Кесим, но Джъстин Лерма възстанови равенството в самия край на първото полувреме. Серу Гираси се разписа в 54-ата минута, оформяйки обрата за Борусия Дортмунд, а друг от новите – Такато Ямамото, вкара в 78-ата минута, оформяйки крайния резултат в срещата, в която освен Лерма и Ямамото, дебют за Дортмунд направи и Йоан Гаду.

Следващата контрола на „жълто-черните“ е срещу Фортуна Дюселдорф на 25-и юли (събота).

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