Борусия (Д) спечели втората си контрола в Япония въпреки прекъсване заради буря

Отборът на Борусия (Дортмунд) записа минимален успех с 1:0 при визитата си на ФК Токио във втората си контрола на японска земя. Преди няколко дни “жълто-черните” загубиха със същия резултат от Серезо Осака.
Както в предишната приятелска среща, днес също “жълто-черните” владееха инициативата, но техният съперник отправи повече удари. Въпреки това Борусия единствен стигна до гол, като това стана в 54-тата минута, когато Фабио Силва се пребори за топката в наказателното поле и след това със своя удар я прати в противниковата врата. В 72-рата минута Лука Реджани можеше да удвои преднината на своя тим при корнер, но изстрелът му се отклони в гредата. Също така мачът беше прекъснат за около 20 минути малко след средата на първото полувреме поради силен дъжд и гръмотевична буря.
Следващата контрола на Дортмунд отново е гостуване, но в Лондон срещу Арсенал за “Емиратс Къп”.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages