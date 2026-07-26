Челси отказа 30 млн. евро от Комо за Чалоба

Комо е отправил официално предложение към Челси за привличането на защитника Трево Чалоба, но офертата е била отхвърлена. Според различни източници, от Комо са изразили готовност да платят 25 млн. евро плюс 5 млн. под формата на лесно постижими бонуси, с което общата стойност на сделката е щяла да достигне 30 млн. евро.

От Челси са информирали италианския клуб, че ще трябва да повиши предложението си над 30 млн. евро, ако иска да постигне споразумение.

🚨🔵 Chelsea inform Como new proposal worth €25m plus €5m for Trevoh Chalobah is not enough to get the deal done.#CFC want more than €30m to sell Trevoh and Como also explore different options at centre back.



Chalobah remains keen on move + still likely to leave. pic.twitter.com/1FJRBLSqqD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 25, 2026

Комо все още обмисля и други варианти за подсилване на защитната линия. Самият Чалоба има желание да трансферът да се осъществи и да премине в тима на Сеск Фабрегас.

Интер също беше свързван с интерес към юношата на Челси, но последните новини сочат, че „нерадзурите“ са се насочили към привличането на Кристиан Ромеро от Тотнъм.

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Снимки: Gettyimages