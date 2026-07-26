Челси отказа 30 млн. евро от Комо за Чалоба

Комо е отправил официално предложение към Челси за привличането на защитника Трево Чалоба, но офертата е била отхвърлена. Според различни източници, от Комо са изразили готовност да платят 25 млн. евро плюс 5 млн. под формата на лесно постижими бонуси, с което общата стойност на сделката е щяла да достигне 30 млн. евро.
От Челси са информирали италианския клуб, че ще трябва да повиши предложението си над 30 млн. евро, ако иска да постигне споразумение.
Комо все още обмисля и други варианти за подсилване на защитната линия. Самият Чалоба има желание да трансферът да се осъществи и да премине в тима на Сеск Фабрегас.
Интер също беше свързван с интерес към юношата на Челси, но последните новини сочат, че „нерадзурите“ са се насочили към привличането на Кристиан Ромеро от Тотнъм.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages