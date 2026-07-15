Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

От Комо официално обявиха привличането на атакуващия халф Матия Либерали, който пристига с трансфер от втородивизионния Катандзаро.

Отборът на Сеск Фабрегас плати откупната клауза на 19-годишния играч, която беше едва 6 млн. евро. 50% от тази сума ще отиде в касата на родния му клуб Милан. „Росонерите“ се опитаха да си върнат своя юноша, след като се разделиха с него само преди година, но той предпочете офертата на Комо. Така юношеският национал на Италия подписа за пет сезона с новия си клуб. Либерали записа 30 мача с 4 гола и 4 асистенции за Катандзаро в единствения си сезон в тима.

Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian attacking midfielder Mattia Liberali until 2031.



Born in 2007, Liberali developed through AC Milan’s academy before joining Catanzaro, where he made 24 appearances last season, scoring three goals and providing four… pic.twitter.com/04Is5b9KUu — Como1907 (@Como_1907) July 15, 2026

Младият талант изрази своето вълнение от присъединяването си към „езерняците“. „Наистина е вълнуващо да мога стартирам моя престой в Комо. Много съм нетърпелив да се развивам и да се подобрявам. Разбрах, че имаме много общо с клуба в това отношение. Също така говорих с треньора, като мисля, че игровата му философия е перфектна за мен. Нямам търпение да изляза на терена на „Джузепе Синигалия“ и да се запозная с феновете“, заяви той пред клубния сайт.

Taking in the lake views on his first day 🤍💙 pic.twitter.com/VSNSKrKhqp — Como1907 (@Como_1907) July 15, 2026

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