Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

  • 15 юли 2026 | 19:43
  • 960
  • 0
Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

От Комо официално обявиха привличането на атакуващия халф Матия Либерали, който пристига с трансфер от втородивизионния Катандзаро.

Отборът на Сеск Фабрегас плати откупната клауза на 19-годишния играч, която беше едва 6 млн. евро. 50% от тази сума ще отиде в касата на родния му клуб Милан. „Росонерите“ се опитаха да си върнат своя юноша, след като се разделиха с него само преди година, но той предпочете офертата на Комо. Така юношеският национал на Италия подписа за пет сезона с новия си клуб. Либерали записа 30 мача с 4 гола и 4 асистенции за Катандзаро в единствения си сезон в тима.

Младият талант изрази своето вълнение от присъединяването си към „езерняците“. „Наистина е вълнуващо да мога стартирам моя престой в Комо. Много съм нетърпелив да се развивам и да се подобрявам. Разбрах, че имаме много общо с клуба в това отношение. Също така говорих с треньора, като мисля, че игровата му философия е перфектна за мен. Нямам търпение да изляза на терена на „Джузепе Синигалия“ и да се запозная с феновете“, заяви той пред клубния сайт.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

Шиърър се опасява от спорни съдийски отсъждания на Англия - Аржентина

  • 15 юли 2026 | 15:25
  • 1448
  • 13
Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

Треньорският щаб на Аржентина търси реванш срещу Англия

  • 15 юли 2026 | 14:49
  • 1155
  • 0
От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

От Ман Юнайтед обявиха, че Угарте е претърпял успешна операция

  • 15 юли 2026 | 14:34
  • 964
  • 0
Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

Сбиване преди Англия – Аржентина, но между аржентински фенове

  • 15 юли 2026 | 14:19
  • 969
  • 2
Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

Вицепрезидентът на Аржентина яростно: Излизаме срещу пирати-узурпатори, срещу Англия винаги е повече от футбол

  • 15 юли 2026 | 14:08
  • 11158
  • 51
Съндърланд обяви привличането на Лил

Съндърланд обяви привличането на Лил

  • 15 юли 2026 | 13:51
  • 1477
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

Христо Янев: Всички искаме да продължим - това е най-важната цел

  • 15 юли 2026 | 20:10
  • 8218
  • 37
Лига на нациите: България 0:2 Полша! Следете мача ТУК!

Лига на нациите: България 0:2 Полша! Следете мача ТУК!

  • 15 юли 2026 | 20:50
  • 13334
  • 29
Съставите на Англия и Аржентина: три промени на Тухел срещу една на Скалони

Съставите на Англия и Аржентина: три промени на Тухел срещу една на Скалони

  • 15 юли 2026 | 20:41
  • 681
  • 0
Тежък удар за Левски от УЕФА

Тежък удар за Левски от УЕФА

  • 15 юли 2026 | 16:22
  • 62991
  • 134
Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

Четири клуба отново няма да спазват "Правило 4", още един се включва в списъка за играчи извън ЕС

  • 15 юли 2026 | 17:17
  • 23570
  • 47
Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

Григор Димитров отпадна от турнира в Бостад

  • 15 юли 2026 | 16:33
  • 20567
  • 38