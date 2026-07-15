Комо привлече млад талант, който отказа да се върне в Милан

От Комо официално обявиха привличането на атакуващия халф Матия Либерали, който пристига с трансфер от втородивизионния Катандзаро.
Отборът на Сеск Фабрегас плати откупната клауза на 19-годишния играч, която беше едва 6 млн. евро. 50% от тази сума ще отиде в касата на родния му клуб Милан. „Росонерите“ се опитаха да си върнат своя юноша, след като се разделиха с него само преди година, но той предпочете офертата на Комо. Така юношеският национал на Италия подписа за пет сезона с новия си клуб. Либерали записа 30 мача с 4 гола и 4 асистенции за Катандзаро в единствения си сезон в тима.
Младият талант изрази своето вълнение от присъединяването си към „езерняците“. „Наистина е вълнуващо да мога стартирам моя престой в Комо. Много съм нетърпелив да се развивам и да се подобрявам. Разбрах, че имаме много общо с клуба в това отношение. Също така говорих с треньора, като мисля, че игровата му философия е перфектна за мен. Нямам търпение да изляза на терена на „Джузепе Синигалия“ и да се запозная с феновете“, заяви той пред клубния сайт.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google