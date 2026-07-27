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  3. Дортмунд успя да изпревари Милан за гръцки суперталант

Дортмунд успя да изпревари Милан за гръцки суперталант

  • 27 юли 2026 | 21:13
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Дортмунд успя да изпревари Милан за гръцки суперталант

От Борусия (Дортмунд) са постигнали споразумение с Генк за привличането на атакуващия халф Константинос Карецас, съобщават редица източници. 18-годишният суперталант беше спряган за заместник на Рафаел Леао в Милан, но германският клуб действа по-бързо и уреди неговия трансфер въпреки обажданията на Рубен Аморим до играча.

Общата трансферна сума е в размер на 33 млн. евро плюс процент от следваща негова продажба. Договорът на Карецас пък ще бъде за пет години. Въпреки крехката му възраст, той натрупа 92 мача с 6 гола и 23 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това офанзивният футболист вече може да се похвали с 10 двубоя при мъжете за Гърция, като в тях има три попадения и един голов пас.

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