Дортмунд успя да изпревари Милан за гръцки суперталант

От Борусия (Дортмунд) са постигнали споразумение с Генк за привличането на атакуващия халф Константинос Карецас, съобщават редица източници. 18-годишният суперталант беше спряган за заместник на Рафаел Леао в Милан, но германският клуб действа по-бързо и уреди неговия трансфер въпреки обажданията на Рубен Аморим до играча.

Общата трансферна сума е в размер на 33 млн. евро плюс процент от следваща негова продажба. Договорът на Карецас пък ще бъде за пет години. Въпреки крехката му възраст, той натрупа 92 мача с 6 гола и 23 асистенции за първия състав на родния си клуб. Освен това офанзивният футболист вече може да се похвали с 10 двубоя при мъжете за Гърция, като в тях има три попадения и един голов пас.

🚨🟡⚫️ Exclusive detail :

Borussia Dortmund will pay a €33M package plus a sell-on clause to KRC Genk for Kostas Karetsas.



✍🏻 A five-year contract has already been agreed, as expected. #mercato #JPL #BVB pic.twitter.com/CDyy0kf2zC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 27, 2026

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