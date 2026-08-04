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  3. Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

  • 4 авг 2026 | 16:25
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Комо и Борусия (Д) най-после се разбраха за бразилец

Отборите на Комо и Борусия (Дортмунд) най-после постигнаха споразумение относно трансфера на десния бек Ян Коуто в италианския клуб, съобщава Фабрицио Романо.

Още преди месец имаше информации за договорка между двата тима, но те се оказаха прибързани, тъй като двата клуба продължиха да преговарят. Сега те са се разбрали за наем на стойност 2 млн. евро с включена опция за закупуване в размер на още 20 млн. Ако остане в Комо, Коуто ще подпише договор до 2031 година. Бившият бразилски национал беше купен от Борусия през миналото лято, когато бяха платени на Манчестър Сити 20 млн. евро, след като той изкара един сезон под наем на “Сигнал Идуна Парк”. С екипа на “жълто-черните” 24-годишният краен бранител има общо 62 мача с три гола и четири асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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