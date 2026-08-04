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Манчестър Юнайтед обяви рекорден спонсорски договор

  • 4 авг 2026 | 13:52
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Манчестър Юнайтед обяви рекорден спонсорски договор

Манчестър Юнайтед сключи нов мащабен спонсорски договор, който според английските медии е рекорден. Споразумението е с компанията за залагания Betway, който ще бъде спонсор на фланелките на тренировъчния екип. Договорът е дългогодишен, като не се споменава конкретният срок, но според медиите на Острова ще носи на клуба по около 20 милиона паунда на сезон. “Дейли Мейл” твърди, че това е най-големият договор за спонсор на тренировъчния екип в целия световен футбол.

Споразумението с предишния спонсор Tezos изтече пред юни 2025 година и пред миналия сезон клубът нямаше подобен партньор, тъй като изчакваше най-подходящото предложение. Завръщането на Манчестър Юнайтед в Шампионската лига също е помогнало на клуба да получи толкова добри условия.

Преди три години клубовете от Премиър лийг гласуваха за премахване на спонсорството на хазартни компании от лицевата страна на мачовите фланелки. Доброволната забрана ще влезе в сила през сезон 2026/27, но новите правила не се отнасят до спонсорството на тренировъчни екипи, което означава, че хазартните компании са свободни да плащат, за да бъдат марките им показани върху тренировъчните екипи.

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