Манчестър Юнайтед се разделя с двама вратари

Манчестър Юнайтед ще се раздели с двама вратари в близките дни.

“Червените дяволи” постигнаха договорка с Мидълзбро за Радек Витек. Чехът ще премине в Боро за 14 милиона лири плюс бонуси. Освен това в договора има клауза за обратно откупуване и такава, която гарантира 35 процента на Ман Юнайтед при продажбата на друг клуб.

Radek Vitek given permission to formalise his move to Middlesbrough. £14m package. #MUFC retain a 35% sell-on and a buy-back option.🧤 https://t.co/LuadIpSUJ4 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 5, 2026

Витек се присъедини към академията на Ман Юнайтед през 2020 г., когато пристигна от чешкия Сигма. На “Олд Трафорд” го ценят, но той има нужда да играе редовно. 22-годишният страж игра в първите контроли на тима от предсезонната подготовка това лято.

🚨🧤 Altay Bayindir’s season-long loan to Celta Vigo includes a £3.5 million buy option and a high sell-on clause for United if it’s taken up, per @DanyalHKhan.



Celta Vigo are covering his full wages with performances-based bonuses included ✅#MUFC pic.twitter.com/BLQuH3qAJQ — Stretford Paddock (@StretfordPaddck) August 5, 2026

Междувременно Алтай Байъндър също напуска “червените дяволи”. Той отива в Селта под наем за един сезон. Испанците имат опция за закупуването му, която е на стойност 3.5 милиона лири. В този договор също има клауза и сериозен процент при бъдеща продажба.

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Снимки: Imago