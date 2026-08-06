От Марек към БФС: Как е възможно? Рефер от Плевен да свири на Спартак Плевен?

Страничният съдия на мача Спартак Плевен – Марек Асен Крумов, който ощети дупничани, е родом от Плевен, установи елементарна проверка, информираха от клуба от Дупница.
Спартак (Плевен) удари Марек и продължава с перфектното си представяне
Крумов вдигна флага за засада в 40-ата минута при редовна ситуация, незачитайки чисто попадение на Марек за 1:1.
Съдийската комисия също установи очевидната му грешка и въпросният помощник арбитър веднага е премахнат от нарядите за в бъдеще.
ФК Марек недоумява как е допуснато плевенчанин да съдийства мач на отбора от Плевен, завършва позицията на Марек.
И си задава въпроса случайно ли бе отменен гола на нашия отбор срещу Спартак Плевен?Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google