Септември започна контролите при новия португалски треньор с победа над Марек

Отборът на Септември записа победа в първата си лятна контролна среща, която беше и неофициален дебют за новия старши треньор Симао Фрейташ, който пристигна на стадиона в "Драгалевци" през това лято.

Септемврийци победиха втородивизионния Марек с 3:0, като диктуваха събитияна терена през по-голямата част от срещата, макар и Фрейташ да даде време на всички играчи, за да види нивото на отбора. Валантайн Озорнвафор откри резултата пет минути преди края на първата част, след като засече в мрежата центриране от ъглов удар. Два гола на младия Виктор Добрев, оформиха крайният изход на срещата.

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