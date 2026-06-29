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Последната контрола на ЦСКА ще се проведе на базата в Панчарево

  • 29 юни 2026 | 12:02
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Ръководството на ЦСКА даде информация за последната контрола на тима, която ще се проведе на базата на "червените" в Панчарево. Съперник на столичани ще бъде Марек.

"Армейци,

Последната предсезонна контрола на ЦСКА срещу Марек (Дупница) ще се състои на клубната база в Панчарево на 3 юли (петък) от 19:00 ч. На двубоя ще бъдат допуснати привърженици и представители на медиите, но поради продължаващите ремонтни дейности в тренировъчния ни център, капацитетът за фенове ще е ограничен и достъпът ще е възможен до запълването на местата, отредени за зрители.

В деня на мача придвижването на публиката ще се осъществява по ул. Белоснежка (към страничния вход на базата), а влизането ще е безплатно след 18:15 ч. при стриктно спазване на инструкциите за ред и безопасност вътре в базата.

Напомняме на "армейските" фенове, че пространството за паркиране на лични автомобили в района е ограничено", написаха от клуба.

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