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  3. ЦСКА 1:0 Марек, Сенси блесна след само 5 минути с ефектен гол

ЦСКА 1:0 Марек, Сенси блесна след само 5 минути с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 19:41
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ЦСКА и Марек играят при 1:0 в контрола, която се провежда в Панчарево. Стефано Сенси откри резултата още в 5-ата минута.

Домакините са в нова схема, която не включва типични крила. От първата минута започнаха новите попълнения Цварц и Сенси. Първият си партнира в атака с Питас.

Любопитна подробност е, че за тази среща доста футболисти на ЦСКА не попаднаха дори сред резервите. Става въпрос за Фаетон, Пиедраита, Перейра и Ето'о. Непосредствено преди началото й домакините представиха отбора за новия сезон.

"Червените" започнаха ударно проверката, откривайки резултата още в 5-ата минута чрез новото попълнение Сенси. Бившият халф на Интер овладя с гръб към вратата, в наказателното опле, финтира бранител и след майсторски фалцов изстрел с десния крак в далечния ъгъл не остави шанс на Костадинов.

ЦСКА можеше да удвои в 11-ата минута, когато Жордао бе изведен отляво очи в очи срещу Костадинов, но стреля във вратаря. Дупничани отговориха с шут на Горанов в аут.

В 20-ата минута Цварц отправи силен удар от далеч, но над вратата. 13 минути по-късно Цварц демонстрира добра игра в защита и отне топката, с което постави началото на контраатака. Тя бе продължена от Соле, който комбинира с Питас. Кипърският национал върна към халфа и последва шут от границата на големия пеналт, но високо над вратата.

ЦСКА - МАРЕК 1:0

1:0 Стефано Сенси 5

ЦСКА: 21. Фьодор Лапоухов, 2. Дейвид Пастор, 14. Теодор Иванов, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао (к), 30. Петко Панайотов, 8. Стефано Сенси, 94. Исак Соле, 28. Йоанис Питас, 10. Жоел Цварц

Резерви: 25. Димитър Евтимов, 19. Андрей Йорданов, 3. Тамиму Уору, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 7. Макс Ебонг, 80. Георги Чорбаджийски, 34. Васил Каймаканов, 11. Мохамед Брахими, 9. Леандро Годой, 22. Кевин Додай

МАРЕК: 12. Костадинов, 23. Виячки, 33. Дюлгеров, 55. Сандев, 44. Каймакански, 16. Мечев, 27. Тодоров, 13. Любомиров, 10. Ганчев, 19. Горанов, 9. Кирев

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Снимки: Борислав Трошев

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