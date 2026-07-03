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ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
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ЦСКА ще изиграе последната си предсезонна контрола днес срещу Марек (Дупница). Двубоят стартира в 19:00 ч. на клубната база в Панчарево. На срещата ще бъдат допуснати привърженици и представители на медиите, но поради продължаващите ремонтни дейности в тренировъчния център, капацитетът за фенове ще е ограничен и достъпът ще е възможен до запълването на местата, отредени за зрители.

Делова се завръща за последната контрола на ЦСКА
Делова се завръща за последната контрола на ЦСКА

До момента "червените" изиграха три проверки по време на лагера си в Австрия. "Армейците" победиха с 2:1 Брине и 3:2 Одра, а загубиха с 0:4 от Полися (Житомир). След по-малко от седмица пък тимът започва евроучастието си в Лига Европа срещу северноирландския Дери Сити.

ЦСКА е все по-близо до привличането на трети нов
ЦСКА е все по-близо до привличането на трети нов

По отношение на селекцията до момента ЦСКА има две нови попълнения на сметката си. Жоел Цварц бе привлечен от Локомотив (Пловдив), а шампионът с Интер Стефано Снеси дойде от Анортозис.

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