ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА ще изиграе последната си предсезонна контрола днес срещу Марек (Дупница). Двубоят стартира в 19:00 ч. на клубната база в Панчарево. На срещата ще бъдат допуснати привърженици и представители на медиите, но поради продължаващите ремонтни дейности в тренировъчния център, капацитетът за фенове ще е ограничен и достъпът ще е възможен до запълването на местата, отредени за зрители.

Делова се завръща за последната контрола на ЦСКА

До момента "червените" изиграха три проверки по време на лагера си в Австрия. "Армейците" победиха с 2:1 Брине и 3:2 Одра, а загубиха с 0:4 от Полися (Житомир). След по-малко от седмица пък тимът започва евроучастието си в Лига Европа срещу северноирландския Дери Сити.

ЦСКА е все по-близо до привличането на трети нов

По отношение на селекцията до момента ЦСКА има две нови попълнения на сметката си. Жоел Цварц бе привлечен от Локомотив (Пловдив), а шампионът с Интер Стефано Снеси дойде от Анортозис.

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