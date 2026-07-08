ЦСКА II с поредна убедителна победа

Вторият отбор на ЦСКА постигна втора поредна разгромна победа в от предсезонната си подготовка - 5:1 над Марек Дупница. Преди няколко дни възпитаниците на Валентин Илиев се наложиха с 4:0 като гост над Пирин в Благоевград, а днес на терена на НФБ "Бояна" затвърдиха добрите впечатления.

"Армейците" се оказаха догонващи в резултата, след като гостите успяха да открият още в 4-ата минута, а до почивката вратарят на съперника спаси удари на Сораков, Костов и Каймаканов.

Дубълът на ЦСКА разби Пирин насред Благоевград

През втората част ЦСКА наложи тотално превъзходство и успя да реализира цели пет гола. В 55-ата минута Константин Йорданов изравни след центриране на Чатов и удар с глава, а само две минути по-късно отново Йорданов открадна топката, нахлу в наказателното и с прецизен удар реализира за 2:1. В 65-ата минута Теодор Апостолов центрира от ъглов удар, топката стигна до Константин Йорданов, който с глава оформи хеттрика си.

В 81-ата минута головият рецитал на червените продължи с попадение на Юлиан Гилов, който се възползва от подаване по земя на Радослав Живков, а малко преди края на мача Иван Тасев намери Емил Найденов и последният фиксира крайното 5:1 с прецизен удар от границата на наказателното поле.

Следващата контрола на ЦСКА II е на 11 юли (събота) срещу Рилски спортист.

Съставът на ЦСКА:

1. Даниел Николов (66" 12. Мартин Каишев), 14. Илиян Димитров (46" 13. Димитър Николов), 21. Александър Бучков (к) (70" 16. Емил Найденов), 98. Божидар Петров (46" 4. Симеон Чатов), 15 Алекс Тунчев (46" 47. Алесандро Николов), 8. Юлиан Илиев (60" 17. Теодор Апостолов), 27. Калоян Пулев (46" 77. Юлиан Гилов), 11. Васил Каймаканов (46" 3. Лъчезар Иванов), 92. Любомир Костов (52" 32. Константин Йорданов), 23. Мартин Сораков (46" 10. Радослав Живков), 22. Кевин Додай (46" 7. Иван Тасев).

Резерви:

12. Мартин Каишев, 4. Симеон Чатов, 3. Лъчезар Иванов, 13. Димитър Николов, 47. Алесандро Николов, 17. Теодор Апостолов, 30. Радостин Георгиев, 32. Константин Йорданов, 7. Иван Тасев, 9. Александър Георгиев, 77. Юлиан Гилов, 6. Йоан Андреев, 16. Емил Найденов, 10. Радослав Живков.

Старши треньор:

Валентин Илиев.

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