Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пирин (Благоевград)
  3. Пирин (Благоевград) разочарован от съдиите в мач срещу дубъла на ЦСКА, публикува видео

Пирин (Благоевград) разочарован от съдиите в мач срещу дубъла на ЦСКА, публикува видео

  • 6 авг 2026 | 15:41
  • 1809
  • 3
Пирин (Благоевград) разочарован от съдиите в мач срещу дубъла на ЦСКА, публикува видео

Пирин (Благоевград) се оплака от съдийството по време на мача му от Втора лига срещу дублиращия тим на ЦСКА, който завърши 3:0 в полза на гостите от София.

"ПФК Пирин Благоевград изразява сериозното си разочарование от съдийството в двубоя срещу ЦСКА II. Редица спорни отсъждания на главния съдия повлияха върху развитието на срещата и създадоха усещане за неравнопоставено отношение към благоевградския клуб.

В няколко ключови ситуации решенията на арбитъра предизвикаха основателни претенции от страна на футболистите, треньорския щаб и привържениците на Пирин. Според клуба част от нарушенията бяха отсъждани по различен критерий за двата отбора, а спорни ситуации в наказателното поле на гостите не бяха превърнати в дузпи.

Подобни решения оказват влияние не само върху резултата от конкретния мач, но и върху доверието в съдийството и честността на първенството. Пирин очаква Съдийската комисия към БФС да извърши обективен анализ на всички спорни моменти и при констатирани грешки да бъдат предприети необходимите мерки.

Футболът трябва да се решава от качествата на терена, а не от спорни съдийски отсъждания. Именно затова настояваме за последователност, еднакъв критерий към всички отбори и професионално отношение във всеки мач", пишат "орлетата" и прилагат видео към публикацията..

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

Звезда на ЦСКА 1948 проговори български: Няма пари

  • 7 авг 2026 | 16:19
  • 17262
  • 12
Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

Вратар си тръгна от Добруджа заради неизплатени заплати

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 3263
  • 3
Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

Пирин вади юношите, за да се върне към корените си

  • 7 авг 2026 | 16:15
  • 1548
  • 6
Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

Мамаду Диало: Искаме да надградим второто място от миналия сезон, вярвам, че ще победим Панатинайкос

  • 7 авг 2026 | 15:28
  • 640
  • 1
Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

Поставят барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч

  • 7 авг 2026 | 15:08
  • 3015
  • 5
Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

Спартак (Варна) се раздели с колумбийски защитник

  • 7 авг 2026 | 14:56
  • 1459
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив)

Левски 0:0 Локомотив (Пловдив)

  • 7 авг 2026 | 21:14
  • 14169
  • 27
Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

Сериозен интерес за ЦСКА - Макаби: продадоха се над 7000 билета

  • 7 авг 2026 | 18:06
  • 17195
  • 108
Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

Етър пречупи Марек и продължава да е безгрешен във Втора лига

  • 7 авг 2026 | 20:40
  • 7248
  • 11
Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

Как Мохамед Салах се озова в четвъртия най-голям клуб в Турция

  • 7 авг 2026 | 18:31
  • 8142
  • 15
Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

Българските отбори в Европа: 15 мача и само една загуба

  • 7 авг 2026 | 10:57
  • 27795
  • 279
Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

Ливърпул с първа оферта за Брадли Баркола

  • 7 авг 2026 | 16:54
  • 7903
  • 9