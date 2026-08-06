Пирин (Благоевград) разочарован от съдиите в мач срещу дубъла на ЦСКА, публикува видео

Пирин (Благоевград) се оплака от съдийството по време на мача му от Втора лига срещу дублиращия тим на ЦСКА, който завърши 3:0 в полза на гостите от София.

"ПФК Пирин Благоевград изразява сериозното си разочарование от съдийството в двубоя срещу ЦСКА II. Редица спорни отсъждания на главния съдия повлияха върху развитието на срещата и създадоха усещане за неравнопоставено отношение към благоевградския клуб.

В няколко ключови ситуации решенията на арбитъра предизвикаха основателни претенции от страна на футболистите, треньорския щаб и привържениците на Пирин. Според клуба част от нарушенията бяха отсъждани по различен критерий за двата отбора, а спорни ситуации в наказателното поле на гостите не бяха превърнати в дузпи.

Подобни решения оказват влияние не само върху резултата от конкретния мач, но и върху доверието в съдийството и честността на първенството. Пирин очаква Съдийската комисия към БФС да извърши обективен анализ на всички спорни моменти и при констатирани грешки да бъдат предприети необходимите мерки.

Футболът трябва да се решава от качествата на терена, а не от спорни съдийски отсъждания. Именно затова настояваме за последователност, еднакъв критерий към всички отбори и професионално отношение във всеки мач", пишат "орлетата" и прилагат видео към публикацията..

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