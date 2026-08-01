Спартак (Плевен) удари Марек и продължава с перфектното си представяне

Спартак (Плевен) продължава с перфектното си представяне през новия сезон, след като записа нова победа във Втора лига. Плевенчани се наложиха с 2:1 над Марек в двубой от втория кръг на втория ешелон в българския футбол.

Изиграха се първите три мача във Втора лига

Яни Пехливанов откри резултата от дузпа в 20-ата минута, но през второто полувреме Димитър Горанов изравни за дупничани в 62-ата. Спартак обаче отговори бързо и в 64-ата Росен Маринов отбеляза с глава. Марек може и да съжалява, че изпусна да вземе поне точка, тъй като два техни гола бяха отменени заради засада.

С тази победа Спартак (Плевен) събира 6 точки в актива си и към момента е на върха в класирането. Марек остава с три пункта и е трети.

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