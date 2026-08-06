Екзекуторът на Лудогорец бе глобен с 65 000 евро и получи две условни присъди за мачовете с "орлите"

Израелският Апоел (Тел Авив), който отстрани Лудогорец във втория предварителен кръг на Лига на конференциите, се размина с условни наказания за провиненията на феновете си по време на двете срещи с “орлите”.

Запалянковците използваха множество факли и пиротехнически изделия, с които прекъснаха за няколко минути първия двубой, игран в Унгария.

Провинението докара глоба от 25 000 евро за клуба и затваряне на 10% от капацитета на стадиона за един домакински мач. Частичното затваряне обаче е отложено с изпитателен срок от две години.

Седмица по-късно запалянковците на Апоел повториха провинението и в Разград, но с добавка - счупен инвентар на стадион “Хювефарма Арена”.

Поради това УЕФА глоби израелския клуб с 35 000 евро за запалване на пиротехниката и с още 5000 евро за причинени щети на стадиона.

Също така налага още една санкция с изпитателен срок - пълна забрана на продажба на билети за един мач като гост, но то ще влезе в сила при евентуално ново провинение през следващите две години.

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