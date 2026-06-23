В четвъртък откриват паметника на Сашо Паргов в Дупница

Бюст-паметникът на голямата легенда на Марек Сашо Паргов тържествено ще бъде открит този четвъртък от 14:00 часа на стадион "Бончук". Датата не е избрана случайно, тъй като на 25 юни той щеше да навърши 80 г. На събитието са поканени да присъстват цялото общинско ръководство на Дупница начело с кмета д-р Първан Дангов, зам.-кмета Бойко Христов и председателя на ОбС Костадин Костадинов.

От БФС ще присъства Валентин Чакъров, директор Първенства и турнири. Поканен е и изтъкнатият учен проф. Рахамин Шекерджийски, който бе близък със Сашо Паргов. Ръководството на Марек приканва фенове и приятели на легендарния футболист да дойдат и да разгледат новия музей на стадион "Бончук".

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