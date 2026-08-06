Борил Григоров: С много работа и постоянство всичко е възможно

Младият и талантлив полузащитник на ПФК Монтана Борил Григоров говори след първия си двубой в професионалния футбол. Юношата на клуба записа първи минути за „сините“ и освен това успя да вкара гол, с който тимът бързо изравни на Несебър в срещата от втория кръг на Втора лига, завършила с успех с 3:1 за монтанчани. Ето какво каза Григоров в интервюто си за официалния сайт на клуба и профилите на Монтана във Фейсбук и Инстаграм:

Монтана обърна Несебър

Борил, поздравления за дебюта ти в професионалния футбол! Освен че записа първите си минути с екипа на ПФК Монтана, успя и да реализираш страхотно попадение. Какво е чувството да отбележиш гол още в първия си официален мач за клуба?

Благодаря ви! За мен е специален момент че правя официален дебют в професионалния футбол, а фактът че успях и да помогна на отбора с едно попадения го прави още по-специален. Благодаря на всички които ми гласуваха доверие и ми дадоха шанс да стигна до тук.

След такъв мечтан старт, какви са личните ти цели до края на сезона с екипа на ПФК Монтана?

Най-важното е да се запазя здрав, целта ми е да продължавам да работя здраво и да се развивам с всяка тренировка и мач.

Какво би искал да кажеш на феновете на ПФК Монтана, които винаги подкрепят отбора, както и на младите футболисти от школата, които мечтаят един ден да направят своя дебют с първия отбор?

Искам да благодаря на феновете които ни подкрепят, правим всичко възможно да ги радваме! На децата и юношите от школата искам с този дебют да им покажа че е с много работа и постоянство всичко е възможно. Да вярват в себе си и да не се отказват от мечтите си!

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