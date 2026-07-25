Марек и Етър размениха домакинствата си заради ремонта на "Бончук"

Марек Дупница и Етър Велико Търново размениха домакинствата си от сезон 2026/27 във Втора лига заради строително-ремонтните дейности на стадион „Бончук“ и невъзможността за тяхното завършване.

Така срещата от третия кръг между двата тима ще се проведе на стадион „Ивайло“, а ответният двубой от 20-ия кръг – в Дупница.

Становището на СТК към БФС:

БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Спортно – техническа комисия

Решение – 24.07.2026 г

Предвид невъзможността на завършване на строително-ремонтните работи на стадион „Бончук“ Дупница, и заявено съгласие от двата клуба по изключение, и с цел по добри условия за провеждане на срещите, във ВПФЛ, в срещата от III – ти кръг, между отборите на ФК „Марек 2015“ Дупница и ФК „Етър“ ВТ, домакин ще бъде ФК „Етър“ВТ, а в срещата от 20-ти кръг на ВПФЛ, домакин ще бъде ФК „Марек 2015“ Дупница.

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