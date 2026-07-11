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Пирин преклони глава пред Марек в контрола

  • 11 юли 2026 | 21:42
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Пирин преклони глава пред Марек в контрола

Отборът на Пирин (Благоевград) загуби с 0:2 от тима на Марек в третата си предсезонна контрола. Тя се игра на базата на орлетата в село Рилци. Головете за победата на дупничани реализираха Емил Виячки и Димитър Горанов през първото полувреме.

Наставникът на Пирин Владислав Вутов използва два различни състава в двете полувремена, като през първата част от мача играха повече юноши.

Колегата му Анжело Кючуков остави някои от по-опитните си футболисти да играят цял мач - опитните бранители Емил Виячки, Александър Дюлгеров и Румен Сандев. Любопитното е, че и тримата са играли за Пирин в различни периоди от своята кариера.

Срещата в Рилци привлече и доста зрители от Благоевград и Дупница въпреки горещото време.

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