Треньорът на Марек: Трябват ни качествени попълнения, а не само като бройка

След три поредни загуби в проверките Марек записа първа победа в контролите (2:0 срещу Пирин), а мнение за подготовката, селекцията, младите футболисти и конкуренцията във Втора лига изрази старши треньорът Анжело Кючуков

Пирин преклони глава пред Марек в контрола

Резултатите в контролните срещи

В първите три контроли загубихме от доста класни отбори, така че няма нищо срамно. Бяхме напълно равностойни в първите полувремена срещу първия и втория отбор на ЦСКА, както и срещу Септември София. Все пак тимовете от „А“ група са по-напред в подготовката. В контролите не се дават точки, но все пак победата срещу Пирин беше нужна за спокойствието на отбора. Не е имало напрежение, защото им казах, че играем добре. Радостното е, че новите попълнения вкараха голове, макар Виячки да не го броим за нов, той е уникален дупничанин.

Игрово време за юношите

Като цяло съм доволен и от юношите. Пуснахме четири-пет 18-годишни, които се представиха достойно. Жалкото е, че в България на такива млади момчета не им се дава шанс. Трябва им повече игрово време. Даже аз като съм бил толкова млад не съм бил в тяхното състояние. Искам да имат по-голямо самочувствие и да вярват повече в собствените възможности, защото има добър материал в школата на Марек. Както виждате, 80% от отбора е от Дупница. Това е радващо и според мен Марек има добро бъдеще. Като ръководя мач, винаги искам да съм им в помощ. Това си ми е приоритет. Отвътре ми идва, а не е за да се правя на интересен.

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Очакват ли се още нови попълнения

Сега най-важен ни е първият официален мач с Фратрия. Според мен вървим в правилна посока. Имаме едно момче от Италия на проби, което ще го видим в продължение на една седмица. Но имаме добри млади момчета. Все пак знаете, че резервната скамейка ни е по-късичка. Трябват ни качествени попълнения, а не само като бройка. Но и да не дойдат повече нови попълнения, пак ще се справим. Ние в Марек сме свикнали да се оправяме по всякакъв начин. Няма да е голям проблем, ако не дойде никой. Предлагат ни много играчи, но качествен футболист още не са ни предложили. Има още малко време, така че ако дойде добър играч, ще го привлечем. Въпросът е да ми хареса на мен. Нужен ни е изявен голмайстор, въпреки че взехме Пепи Кирев, на когото много ще разчитаме. Но трудно се намира типичен голаджия особено в „Б“ група. Може би ще ни трябва и един флангови футболист, защото преходът при контраатака ни е по-бавен.

Конкуренцията във Втора лига

Тази година ще бъде зловеща „Б“ групата, след като изпадат 5 отбора. Знаем кои отбори ще имат афинитет за влизане, доста тимове ще се борят за промоция. Ще има доста изненади, защото почти няма слаб отбор в групата, изравнени са. Ще има интересни резултати според мен. Ще бъде много силна „Б“ група.

Програмата – две поредни гостувания

Не ми е много приятно да започнем с два мача като гост. Знаете, в първия кръг срещаме Фратрия, които се бореха за бараж, имат достатъчно пари, финансово са добре. Но ние в Марек не се предаваме, винаги ни е било трудно, така че сме свикнали с трудностите. Две гостувания, след това играем с Етър, който е много добър отбор. Първо акцентът ни е срещу Фратрия да се представим възможно най-добре и ако можем да си тръгнем с трите точки. После каквото сабя покаже.

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