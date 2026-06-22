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Марек стартира лятна подготовка

  • 22 юни 2026 | 16:41
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Марек стартира лятна подготовка

Марек започна подготовка за новия сезон във Втора лига. Старши треньорът Анжело Кючуков изведе 27 футболисти за първа тренировка, която се състоя на изкуственото игрище на стадион "Бончук", поради ремонта на основния терен. Домакинът Димитър Гущеров лисна менче с вода за късмет, а отец Венцислав Ангелов отслужи водосвет за здраве и благоденствие.

На заниманието присъства клубното ръководство, както и общинското в лицето на кмета на Дупница д-р Първан Дангов и заместника му Бойко Христов.

Доскорошен играч на Арда подсили Марек
Доскорошен играч на Арда подсили Марек

Новите имена в състава са на защитника Емил Виячки и нападателя Николай Ганчев, които се завръщат в родния си Марек. Привлечен е и Петър Кирев от втория тим на Лудогорец, част от отбора отново е и друг нападател – Анжело Кючуков-младши. С тима се разделиха Симеон Вешев, Борислав Вакадинов, Светослав Диков и Китан Василев, както и Илия Димитров.

Марек представи перспективен нападател
Марек представи перспективен нападател

През новия сезон ще се разчита на млади момчета от собствената школа с оглед правилото за футболисти до 21 г. От утре до края на седмицата играчите на Марек ще тренират на терена в с. Яхиново, след което предстои лагер в с. Говедарци.

Дупнишкият отбор ще изиграе и 6 контролни срещи, като междувременно ще се търсят и нови попълнения.

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