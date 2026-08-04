Трей Ниони: Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите

Младият талант на Ливърпул Трей Ниони сподели, че е положил целенасочени усилия през лятната пауза, за да подобри играта си и да увеличи шансовете си за пробив в първия отбор. 19-годишният полузащитник взе участие и в трите предсезонни срещи на мърсисайдци в САЩ под ръководството на новия наставник Андони Ираола.

„Още преди началото на подготовката знаех върху кои аспекти от играта си трябва да се съсредоточа. Работих здраво през лятото, за да си дам възможно най-добрата възможност да се докажа в контролите. Разбира се, това е непрекъснат процес и развитието ми продължава“, заяви Ниони пред официалния сайт на клуба.

По време на турнето в САЩ Ливърпул спечели срещу Съндърланд и Рексъм, но загуби два гола преднина и отстъпи с 2:4 на Лийдс.

„Още в първия мач се представихме добре и победихме, но бяхме наясно, че има елементи за подобряване. Във втората проверка играта ни беше значително по-добра. Все още сме в процес на усвояване на новата система, така че ще продължим да напредваме. В отбора има и нови момчета, а сработването между нас става все по-силно. Мисля, че направихме добър лагер“, добави младият футболист.

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Снимки: Imago