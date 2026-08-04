Возиня официално е играч на Коло Коло

Националният вратар на Кабо Верде Возиня, който стана сензация в социалните мрежи по време на Световно първенство, подписа с Коло Коло, обявиха от чилийския клуб.

40-годишният вратар се присъедини към отбора, подписвайки шестмесечен договор с възможност за едногодишно удължаване, след като в понеделник премина медицински прегледи. Чилийски медии информираха още, че е вероятно Возиня да дебютира на 16 август срещу състава на О'Хигинс. Коло Коло се стреми да запази лидерството си в чилийската Висша дивизия.

¡Vozinha ya es del Cacique! ✍🏻⚪️⚫️



Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo-Colo. 🤟🏻🤍🖤



¡Bienvenido a la familia colocolina! ⚽️



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Vozinha is now a Cacique player! ✍🏻⚪️⚫️



Alongside our… pic.twitter.com/JSjuwYQIOc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

Представянията на Возиня за малката африканска островна държава на Мондиал 2026 помогнаха на Кабо Верде да преодолее груповата фаза. Неговият профил в Instagram увеличи последователите си от около 50 000 до 17,4 милиона в периода след героичните му изяви срещу Испания през първата седмица на първенството. Коло Коло получи разрешение Возиня, чието истинско име е Хосимар Хосе Еворе Диаш, да използва футболния си прякор на фланелката, въпреки разпоредбите в южноамериканската страна, които го забраняват.

Esto sí que es 𝐴𝑈𝑅𝐴 ✨️⚽️ pic.twitter.com/K0XFlEcT9K — Colo-Colo (@ColoColo) August 4, 2026

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