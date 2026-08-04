Мудрик се завръща след 20-месечно отсъствие, украинецът ще играе срещу Ювентус

Михайло Мудрик може да се завърне в игра след 20-месечно отсъствие в утрешната контрола между Челси и Ювентус в Хонконг. 25-годишният украинец, за когото лондончани платиха 70 милиона евро, които с бонусите потенциално могат да достигнат 100 милиона, вчера се присъедини към отбора и тренира. Той не е играл от ноември 2024 заради наказание за положителен допинг тест. През миналата седмица от ФА обявиха, че той вече има правото да се завърне в игра.

“Тренирахме вчера. Той дойде директно от летището в хотела. Така че вчера по-скоро основното бяха емоциите от това да се завърне сред съотборниците си и оценката на нивото на физическата му подготовка. Да, той може да играе. Може би за 90 минути е още рано, но може да играе.

Развълнувани сме, че Миша може да бъде с нас. Развълнувани сме. Мисля, че можехте да видите усмивката му, колко страхотно беше за него да бъде част от отбора, защото от дълго време тренира самостоятелно.

Mykhailo Mudryk back in Chelsea training.🇺🇦 pic.twitter.com/ElT2JTsSS7 — Ben Jacobs (@JacobsBen) August 4, 2026

Ще видим какво е нивото на физическата подготовка. Но той работи усилено и сега става въпрос за това да се опитва да върши неща, да подава топката на съотборниците си, да се интегрира в динамиката. Но първото усещане на всички е, че сме щастливи, че той се завърна в отбора.

Не сме решили още нищо за бъдещето му. Трябва да направим оценка на състоянието му. Той е специален играч, но това е специален, така че трябва да бъдем внимателни”, заяви Алонсо.

Испанецът коментира и кога ще се присъедини към отбора Джордан Хендерсън, който вчера бе представен за нов играч на лондончани.

“Очакваме Джордан да започне да тренира заедно с останалите играчи, които участваха на полуфиналите на Световното първенство. Трябва да преценим кога ще бъде годен за игра заради контузията, която получи. Той може да тренира, но трябва да сме наясно със ситуацията”.

Алонсо добави, че Дани Уелбек също може да вземе участие в утрешния мач и потвърди, че Нико Джаксън влиза в плановете му за бъдещето.

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Снимки: Imago