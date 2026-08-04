Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

  • 4 авг 2026 | 14:05
  • 3820
  • 3

Хиляди фенове и куп футболни легенди присъстваха на днешното погребение на великия защитник на Италия и Милан Франко Барези, който на 31 юли почина на 66-годишна възраст. Церемонията се състоя в миланската базилика “Сант’Амброджо” от 11 часа местно време.

Многобройни ултраси и привърженици се стекоха пред храма, като постоянно имаше скандирания в памет на легендарния бранител като: “Барези - един от нас”, “Има само един капитан” и “Вечният номер 6 - Франко Барези”. Също така имаше огромен транспарант с надпис: “Франко Барези: безсмъртна легенда, неизменно знаме, което никога няма да спре да се вее. Сбогом, Капитане”. Освен това ултрасите от “Курва Суд” развяваха своя емблематичен червено-черен флаг с името на Барези и неговия номер 6.

Делегацията на Милан пък беше водена от собственика Джери Кардинале, президента Паоло Скарони, още ръководители и футболистите Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес. Ковчегът на Барези беше носен от някогашните му съотборници при “росонерите” Даниеле Масаро, Роберто Донадони, Филипо Гали, Джовани Гали, Анджело Коломбо и Марко ван Бастен. Той беше почетен и от много легенди на Милан и Италия като Паоло Малдини, Алберто Костакурта, Фабио Капело, Деян Савичевич, Деметрио Албертини, Себастиано Роси, Джанлука Дзамброта, Алберико Евани, Марко Симоне, Невио Скала, Пиетро Паоло Вирдис, Мауро Тасоти, Кларънс Зеедорф, Дида, Масимо Амброзини и Роберто Баджо.

Също така там бяха доскорошният спортен директор на Милан Игли Таре, президентите на Интер и Торино, съответно Джузепе Марота и Урбано Кайро, кметът на Милано Джузепе Сала, делегации на Реал Мадрид и Барселона и дори легендарният тенисист Роджър Федерер. Първата реч на церемонията беше произнесена от легендата на Интер Джузепе Бергоми, с когото носеха заедно факела с огъня при откриването на Зимната олимпиада в Милано - последната публична поява на Барези. Освен това бяха положени над 20 венеца пред базиликата. Не на последно място, днес е ден на траур в Милано в памет на Барези, като градските знамена са свалени на половин височина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал

ПСЖ ще отправи нова оферта за японски национал

  • 4 авг 2026 | 10:54
  • 1897
  • 2
Селекционерът, който води един от най-симпатичните отбори на Мондиал 2026, напусна поста си

Селекционерът, който води един от най-симпатичните отбори на Мондиал 2026, напусна поста си

  • 4 авг 2026 | 10:17
  • 1584
  • 1
Феран Торес обясни за шапката с препратка към мотото на Тръмп

Феран Торес обясни за шапката с препратка към мотото на Тръмп

  • 4 авг 2026 | 09:50
  • 1648
  • 2
Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

  • 4 авг 2026 | 07:59
  • 11244
  • 1
Третият кръг в Лига Европа се открива с два интригуващи сблъсъка

Третият кръг в Лига Европа се открива с два интригуващи сблъсъка

  • 4 авг 2026 | 07:25
  • 4442
  • 0
Фенербахче подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

Фенербахче подготвя оферта за Маркъс Рашфорд

  • 4 авг 2026 | 07:03
  • 5202
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Майкон отпадна за Кайрат - ето групата на Левски

Майкон отпадна за Кайрат - ето групата на Левски

  • 4 авг 2026 | 13:24
  • 8284
  • 17
Левски излиза за още една крачка към мечтата

Левски излиза за още една крачка към мечтата

  • 4 авг 2026 | 07:07
  • 21628
  • 147
Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

Това ли е новото лице на българския футбол? Европа вече не е мисия за един

  • 4 авг 2026 | 12:57
  • 6120
  • 12
Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

Нови вълнения с българско участие в Шампионската лига днес

  • 4 авг 2026 | 07:59
  • 11244
  • 1
Джокович предлага революция в тениса

Джокович предлага революция в тениса

  • 4 авг 2026 | 10:28
  • 12292
  • 25