Куп легенди и хиляди фенове изпратиха Барези в последния му път

Хиляди фенове и куп футболни легенди присъстваха на днешното погребение на великия защитник на Италия и Милан Франко Барези, който на 31 юли почина на 66-годишна възраст. Церемонията се състоя в миланската базилика “Сант’Амброджо” от 11 часа местно време.

Многобройни ултраси и привърженици се стекоха пред храма, като постоянно имаше скандирания в памет на легендарния бранител като: “Барези - един от нас”, “Има само един капитан” и “Вечният номер 6 - Франко Барези”. Също така имаше огромен транспарант с надпис: “Франко Барези: безсмъртна легенда, неизменно знаме, което никога няма да спре да се вее. Сбогом, Капитане”. Освен това ултрасите от “Курва Суд” развяваха своя емблематичен червено-черен флаг с името на Барези и неговия номер 6.

😢 The moment Franco Baresi’s coffin arrived at the Basilica, as chants of “There’s only one Captain” ring out ❤️🖤



📹 @86_longo pic.twitter.com/VkYkLJQM8U — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 4, 2026

Делегацията на Милан пък беше водена от собственика Джери Кардинале, президента Паоло Скарони, още ръководители и футболистите Кристиан Пулишич и Сантиаго Хименес. Ковчегът на Барези беше носен от някогашните му съотборници при “росонерите” Даниеле Масаро, Роберто Донадони, Филипо Гали, Джовани Гали, Анджело Коломбо и Марко ван Бастен. Той беше почетен и от много легенди на Милан и Италия като Паоло Малдини, Алберто Костакурта, Фабио Капело, Деян Савичевич, Деметрио Албертини, Себастиано Роси, Джанлука Дзамброта, Алберико Евани, Марко Симоне, Невио Скала, Пиетро Паоло Вирдис, Мауро Тасоти, Кларънс Зеедорф, Дида, Масимо Амброзини и Роберто Баджо.

Grande emozione per il Capitano 🙏🔴⚫️6️⃣ pic.twitter.com/HJOurHxc01 — Antonio Vitiello (@AntoVitiello) August 4, 2026

Също така там бяха доскорошният спортен директор на Милан Игли Таре, президентите на Интер и Торино, съответно Джузепе Марота и Урбано Кайро, кметът на Милано Джузепе Сала, делегации на Реал Мадрид и Барселона и дори легендарният тенисист Роджър Федерер. Първата реч на церемонията беше произнесена от легендата на Интер Джузепе Бергоми, с когото носеха заедно факела с огъня при откриването на Зимната олимпиада в Милано - последната публична поява на Барези. Освен това бяха положени над 20 венеца пред базиликата. Не на последно място, днес е ден на траур в Милано в памет на Барези, като градските знамена са свалени на половин височина.

🇺🇸 Gerry Cardinale has arrived at the basilica and was jeered by some fans.



📹 @AntoVitiello pic.twitter.com/7XXKcs2l34 — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 4, 2026

L’arrivo di Maldini, Van Basten, Tassotti e Virdis pic.twitter.com/CF4S6NWp2N — Daniele Longo (@86_longo) August 4, 2026

Dejan Savicevic dan Daniel Massaro sudah hadir. (@AntoVitiello) pic.twitter.com/rJ6UiynrqC — Totally AC Milan (@TotallyACMILAN) August 4, 2026

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Снимки: Gettyimages