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  2. Пари Сен Жермен
  3. Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

  • 31 юли 2026 | 02:06
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Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

Ливърпул е готов да започне преговори с Пари Сен Жермен за евентуален трансфер на Брадли Баркола, съобщава Press Association.

23-годишният футболист се присъедини към парижани от Олимпик Лион за 45 милиона евро през 2023 година и беше част от двата последователни триумфа на отбора в Шампионската лига.

Ливърпул е заинтересован да привлече Баркола на "Анфийлд", като цената на френския национал е 170 милиона евро. За момента ръководството на "червените" смята, че ще плати значително по-малка сума за трансфер на нападателя.

Баркола реализира 3 гола за Франция по време на Мондиал 2026 това лято, а в момента е на почивка преди началото на новото първенство на клубно ниво. Ливърпул е на предсезонна подготовка в САЩ, където изигра два контролни мача, побеждавайки Съндърлапд с 4:2 и Рексъм с 1:0.

През новия сезон Ливърпул ще бъде воден от мениджъра Андони Ираола.

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