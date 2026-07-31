Ливърпул и ПСЖ може да стартират преговори за Баркола

Ливърпул е готов да започне преговори с Пари Сен Жермен за евентуален трансфер на Брадли Баркола, съобщава Press Association.
23-годишният футболист се присъедини към парижани от Олимпик Лион за 45 милиона евро през 2023 година и беше част от двата последователни триумфа на отбора в Шампионската лига.
Ливърпул е заинтересован да привлече Баркола на "Анфийлд", като цената на френския национал е 170 милиона евро. За момента ръководството на "червените" смята, че ще плати значително по-малка сума за трансфер на нападателя.
Баркола реализира 3 гола за Франция по време на Мондиал 2026 това лято, а в момента е на почивка преди началото на новото първенство на клубно ниво. Ливърпул е на предсезонна подготовка в САЩ, където изигра два контролни мача, побеждавайки Съндърлапд с 4:2 и Рексъм с 1:0.
През новия сезон Ливърпул ще бъде воден от мениджъра Андони Ираола.