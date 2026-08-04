Реал Мадрид иска да уреди Диоманде в следващите 24 часа

Реал Мадрид впряга всичките си сили в опит да финализира трансфера на Ян Диоманде още преди уикенда, информира Флориан Плетенберг. Разговорите между двата клуба са подновени днес и следващите 24 часа ще бъдат от ключово значение, като целта е крилото да премине прегледи възможно най-скоро и да избегне необходимостта да пътува до лагера на РБ Лайпциг в Австрия.

Диоманде вече е договорил личните си условия с Реал Мадрид и ще подпише до 2031 година. Според непотвърдени информации последното предложение на Реал е за около 120 милиона евро, като РБ Лайпциг настоява за 10 милиона повече, но няма съмнения, че двата клуба ще стигнат до споразумение.

Вчера в испанските медии излезе информация, че сделката се бави и заради конфликт между мениджърски компании, но всъщност все още няма споразумение на ниво клубове.

🚨🧨 BREAKING | Real Madrid are now going all in to get the Yan Diomande deal over the line.



Fresh negotiations with RB Leipzig are underway. Real’s clear objective is for Diomande to undergo his medical as soon as possible and avoid travelling to Leipzig’s training camp in… pic.twitter.com/ns5gz453hV — Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 4, 2026

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