Реал Мадрид иска да уреди Диоманде в следващите 24 часа

Реал Мадрид впряга всичките си сили в опит да финализира трансфера на Ян Диоманде още преди уикенда, информира Флориан Плетенберг. Разговорите между двата клуба са подновени днес и следващите 24 часа ще бъдат от ключово значение, като целта е крилото да премине прегледи възможно най-скоро и да избегне необходимостта да пътува до лагера на РБ Лайпциг в Австрия.
Диоманде вече е договорил личните си условия с Реал Мадрид и ще подпише до 2031 година. Според непотвърдени информации последното предложение на Реал е за около 120 милиона евро, като РБ Лайпциг настоява за 10 милиона повече, но няма съмнения, че двата клуба ще стигнат до споразумение.
Вчера в испанските медии излезе информация, че сделката се бави и заради конфликт между мениджърски компании, но всъщност все още няма споразумение на ниво клубове.